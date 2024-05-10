警拘22歲男涉三宗電騙　曾扮官員冒警呃60萬　檢假保密令及委任證

警方昨日（9日）接獲一名女子報案，指她在4月24日接獲來電，對方自稱為內地執法人員並指控報案人在內地干犯嚴重洗黑錢案件，要求報案人支付約14萬元現金作調查用途，其後失去聯絡。報案人懷疑受騙於是報案。

中區警區刑事調查隊第二隊和情報組人員接手調查案件，騙徒昨日再度連絡受害人到中區一銀行外收取款項，其間曾向受害人出示一張偽造的輔警委任證。人員以涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「冒充警務人員」當場拘捕該名22歲姓黃本地男子，他現正被扣留調查。



調查顯示，被捕人亦涉嫌與另外2宗於4月22日及5月7日在葵涌及沙田區發生的同類型假冒官員騙案有關，連同昨日3宗案件涉及款項共約60萬元。另外，警方檢獲偽造公安局保密令等文件。



警方表示高度關注電話騙案，並有以下呼籲：

（1）任何人經電話自稱親友，指自己更換新電話號碼，並要求受害人借錢或匯款，均有可能為騙案；

（2）如有案件涉及保釋金，請巿民向有關警署核實，避免受騙；

（3）市民應主動關心親友，尤其是長者，與他們分享以上防騙訊息，避免他們成為受害者；

（4）市民如有任何懷疑，應致電「防騙易18222」熱線查詢。