扮地盤工潛聯合醫院、啟德體育園等地盤　偷$70萬財物　18人被捕

警方發現今年第一季地盤盜竊案件有上升趨勢，於是在4月起展開代號「獵馬」的行動，打擊秀茂坪區及啟德發展區的地盤盜竊案。行動中，警方拘捕17名本地人士及1名非華裔人士，他們與聯合醫院擴建地盤、啟德體育園及啟德興建中住宅地盤等41宗地盤盜竊案有關，涉嫌盜去電纜、銅線、建築工具及大型燈光裝置等物品，總值逾70萬元。據知，被捕人會喬裝地盤工人潛入地盤內偷取物品，再轉售圖利。



警方在一名被捕男子身上搜出電鑽、以及一批螺絲批、錘仔、捲尺及手套等。（林澤鋒攝）

秀茂坪警區刑事總督察文卓禧表示，是次行動聯同秀茂坪警區及牛頭角警區的分區特遣隊人員，再連同東九龍警區的機動部隊及總區情報組人員作多方面部署，包括針對性情報分析、加強在高風險地區巡邏、以及與地盤保安公司合作，從而提升地盤內外的保安意識等，以打擊地盤盜竊案。

秀茂坪警區重案組第一隊督察李詠鋒指，警方根據情報收集及調查，鎖定一個以喬裝地盤散工為骨幹的犯罪團伙，相信他們與今年1月至5月期間發生在聯合醫院擴建地盤、啟德體育園及啟德住宅地區的地盤盜竊案有關，當中失物包括電鑽、電池、充電器、大型燈光裝置、電鑽、電磨機等，約值超過港幣26萬元。調查顯示，犯罪團伙會等待地盤工人下班時，潛入地盤偷取物品，再轉售圖利。

秀茂坪警區情報組督察蘇傳禮指出，行動中警方留意到啟德體育園地盤、啟德興建中的住宅地盤及聯合醫院擴建地盤為竊案集中地，分別發生5宗、29宗及7宗案件。

警方留意到啟德體育園地盤、啟德興建中的住宅地盤及聯合醫院擴建地盤為地盤盜竊案主要集中地。（警方提供）

蘇說，由於被捕人不少為地盤散工或兼職工人，他們會利用工作之便，偷取地盤內的工具或者在地盤較隱蔽地方剪斷電線或者銅線，再在傍晚收工時份、人流較為集中時，企圖魚目混珠，將物品帶走，繼而變賣圖利。

另外，警方發現有被捕人為有組織的犯罪團夥，會喬裝為當區地盤工人，甚至在地盤周圍較隱蔽的地方，剪開圍封的木板或膠板接駁位，潛入地盤內犯案。

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秀茂坪警區情報組根據調查，展開一連兩日的埋伏行動，並於昨日（10日）在深水埗區拘捕一名46歲中國籍男子，他報稱地盤散工，在他身上搜出相信是偷竊所得的電鑽、以及一批相信為犯案用的螺絲批、錘仔、捲尺及手套等。案件現正交由秀茂坪警區重案組第一隊接手跟進，他現正被扣查，拘捕行動仍然進行中。

是次行動中，警方一共拘捕18人，包括8男10女，年齡介乎20至72歲，被捕人分別報稱為地盤工人、建築保安員、清潔工及無業等，盜去物品總值超過70萬元。

秀茂坪警區重案組第一隊督察李詠鋒（左）秀茂坪警區刑事總督察文卓禧（中）及秀茂坪警區情報組督察蘇傳禮（右）交代案情。（林澤鋒攝）

警方表示，除了加強在高風險地區巡邏，以及截查可疑人士外，警方亦透過多方合作，定期向地盤負責人及保安員，舉辦犯罪講座以及派發傳單，藉以傳遞防罪訊息及提高警覺。另外，警方已經與各地盤負責人設立通訊群組，交流罪案消息，當發現可疑人士在地盤一帶出現時，可以立即通知警方。

另外，警方呼籲地盤及建築公司要加強地盤的保安設施，例如安裝高清的閉路電視、防盜系統及妥善存放地盤的工具，以免賊人有機可乘。

警方提醒回收公司，不要接收來歷不明的地盤工具、電線或銅線，因為此舉有機會干犯「處理贜物罪」，最高可被判監禁14年。警方亦提醒市民，「盜竊」為嚴重罪行，一經定罪，最高可被判監禁10年，市民切勿以身試法。