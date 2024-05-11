扮地盤工潛聯合醫院、啟德體育園等地盤 偷$70萬財物 18人被捕
警方發現今年第一季地盤盜竊案件有上升趨勢，於是在4月起展開代號「獵馬」的行動，打擊秀茂坪區及啟德發展區的地盤盜竊案。行動中，警方拘捕17名本地人士及1名非華裔人士，他們與聯合醫院擴建地盤、啟德體育園及啟德興建中住宅地盤等41宗地盤盜竊案有關，涉嫌盜去電纜、銅線、建築工具及大型燈光裝置等物品，總值逾70萬元。據知，被捕人會喬裝地盤工人潛入地盤內偷取物品，再轉售圖利。
秀茂坪警區刑事總督察文卓禧表示，是次行動聯同秀茂坪警區及牛頭角警區的分區特遣隊人員，再連同東九龍警區的機動部隊及總區情報組人員作多方面部署，包括針對性情報分析、加強在高風險地區巡邏、以及與地盤保安公司合作，從而提升地盤內外的保安意識等，以打擊地盤盜竊案。
秀茂坪警區重案組第一隊督察李詠鋒指，警方根據情報收集及調查，鎖定一個以喬裝地盤散工為骨幹的犯罪團伙，相信他們與今年1月至5月期間發生在聯合醫院擴建地盤、啟德體育園及啟德住宅地區的地盤盜竊案有關，當中失物包括電鑽、電池、充電器、大型燈光裝置、電鑽、電磨機等，約值超過港幣26萬元。調查顯示，犯罪團伙會等待地盤工人下班時，潛入地盤偷取物品，再轉售圖利。
秀茂坪警區情報組督察蘇傳禮指出，行動中警方留意到啟德體育園地盤、啟德興建中的住宅地盤及聯合醫院擴建地盤為竊案集中地，分別發生5宗、29宗及7宗案件。
蘇說，由於被捕人不少為地盤散工或兼職工人，他們會利用工作之便，偷取地盤內的工具或者在地盤較隱蔽地方剪斷電線或者銅線，再在傍晚收工時份、人流較為集中時，企圖魚目混珠，將物品帶走，繼而變賣圖利。
另外，警方發現有被捕人為有組織的犯罪團夥，會喬裝為當區地盤工人，甚至在地盤周圍較隱蔽的地方，剪開圍封的木板或膠板接駁位，潛入地盤內犯案。
秀茂坪警區情報組根據調查，展開一連兩日的埋伏行動，並於昨日（10日）在深水埗區拘捕一名46歲中國籍男子，他報稱地盤散工，在他身上搜出相信是偷竊所得的電鑽、以及一批相信為犯案用的螺絲批、錘仔、捲尺及手套等。案件現正交由秀茂坪警區重案組第一隊接手跟進，他現正被扣查，拘捕行動仍然進行中。
是次行動中，警方一共拘捕18人，包括8男10女，年齡介乎20至72歲，被捕人分別報稱為地盤工人、建築保安員、清潔工及無業等，盜去物品總值超過70萬元。
警方表示，除了加強在高風險地區巡邏，以及截查可疑人士外，警方亦透過多方合作，定期向地盤負責人及保安員，舉辦犯罪講座以及派發傳單，藉以傳遞防罪訊息及提高警覺。另外，警方已經與各地盤負責人設立通訊群組，交流罪案消息，當發現可疑人士在地盤一帶出現時，可以立即通知警方。
另外，警方呼籲地盤及建築公司要加強地盤的保安設施，例如安裝高清的閉路電視、防盜系統及妥善存放地盤的工具，以免賊人有機可乘。
警方提醒回收公司，不要接收來歷不明的地盤工具、電線或銅線，因為此舉有機會干犯「處理贜物罪」，最高可被判監禁14年。警方亦提醒市民，「盜竊」為嚴重罪行，一經定罪，最高可被判監禁10年，市民切勿以身試法。