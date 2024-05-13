葵芳邨照顧者悲歌｜病母憂無力照顧中度智障兒　雙雙燒炭身亡

葵芳邨發生涉及照顧者的倫常命案，一名獨力照顧中度智障兒子的母親，攜子在葵芳邨葵仁樓寓所內燒炭自殺，雙雙斃命。今日（13日）上午11時56分，女死者胞妹登門造訪，但無人應門，赫見姊姊與姨甥燒炭身亡，於是報警。警方刑事調查隊到場調查，向死者親友及鄰居了解。初步相信單位內沒有間房，兩名死者在床上倒斃。

據了解，女死者59歲，20多年前離異後與子相依為命，其後得悉患上心臟病，疑擔心無力照顧32歲中度智障兒子，留遺書尋短。男死者工作的庇護工場，職員今早發現他沒有上班，通知其大姨，結果她上門揭發悲劇。



現場消息指，女死者4月時曾對胞妹透露工作不開心；街坊透露，案中兒子生得高大，偶爾單獨外出倒垃圾，亦曾獨自乘搭升降機外出，不會騷擾街坊；而兩母子感情要好，「一齊出街會手拖手」，曾於凌晨4時許見到案中母親半夜搭巴士上班。

葵芳邨病母憂無力照顧中度智障兒，雙雙燒炭身亡，警員到場調查。（讀者提供）

社會福利署回覆時指，署方非常關注事件，對兩名死者離世感到十分難過。兩名死者並非社署社工的跟進個案。當區綜合家庭服務中心已聯絡有關家屬，並按其福利需要提供適切協助。

社署呼籲市民無論面對任何困難或壓力，都不應作出傷害自己和家人的行為。如在生活上遇到困難，可聯絡當區的綜合家庭服務中心或相關的福利服務單位。照顧者亦可致電24小時照顧者支援專線182 183尋求即時協助，經專線社工聯繫社區支援服務。

葵芳邨發生倫常命案，一名獨力照顧中度智障兒子的母親，攜子在葵芳邨葵仁樓寓所內燒炭自殺，雙雙斃命。法醫到場初步檢驗兩名死者的遺體，警方鑑證科人員亦到場蒐證。（林振華攝）

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