內地男魂斷獅子山｜小紅書推介深度遊　獅頭險峻　專家籲不宜犯險

本港行山熱點，亦是內地社交平台「小紅書」推介深度遊的獅子山，昨日（12日）有內地遊客疑在獅頭位置失足，由25米高墮下，政府飛行服務隊直升機將他救起送院，惜告不治。有攀山專家指出，登獅子山是麥理浩徑的其中一段，行山徑基本是安全的，但獅子頭地勢險峻，要攀爬「卻是另一回事」，沒有裝備或經驗，絕不宜犯險。



政府飛行服務隊將傷者吊起，並送往東區醫院搶救。（讀者提供）

獅子山素來是行山熱點，近年更受遊客歡迎，其中「小紅書」有推介深度遊獅子山，攀登獅頭，飽覽九龍半島無敵景緻。

友晟之友總幹事梁榮亨指出：「登獅子山行行山徑係無問題嘅，但攀石同行山係兩回事，攀石要落繩，徒手係冇咩可能，設備同程序都好緊要。」加上天氣及風化等問題，他不建議登山者登上獅頭。

他表示，現場有警告牌，就是提醒登山者盡量不要上獅頭；事實上要拍攝獅頭的狀態，最佳位置並非身處獅頭，而是旁邊較安全的位置。

現場有警告牌，提醒登山者盡量不要上獅頭；但遊人仍然絡繹不絕。（讀者提供）

攀山專家鍾建民亦指出，遠足登山要做足預備功夫，包括留意天氣預告，適當的裝備及後備路線。以登獅子山為例，它是麥理浩徑的其中一段，大部分不算斜，難度不高，但獅頭位置卻是不同，大石崎嶇，若天雨後更見濕滑，如沒有豐富的攀山經驗，實在不宜攀上獅頭。

不少登山客犯險攀上獅頭。（資料圖片）

事發於昨日（12日）中午12時許，37歲姓梁內地男子，隨10多名朋友參加行山團登獅子山，途至近獅頭位置時，據報攀岩期間失足，由25米高墮崖重創，同行友人慌忙報警，惜事主由政府飛行服務隊救起送往東區醫院搶救後，最終證實不治。