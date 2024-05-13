西貢七人車司機疑誤把油門當煞車　直剷獨立屋撞破大門　一地瓦礫

西貢獨立屋被七人車直剷入飯廳，大門遭撞毀，石屎瓦礫散落一地。屋主陳先生大感無奈，指今早（13日）在樓上聽到「砰」一聲巨響，於是立即下樓查看，未料目睹此情況。目前未點算損失，仍待警察進行調查事件。警方指車主報案稱打算煞車卻踩錯油門，結果加速衝進獨立屋範圍，事件中無人受傷。



西貢一輛七人車衝進一間獨立屋內。（網上圖片）

西貢七人車直衝獨立屋，導致飯廳大門甩脫，多處損毀。今日（13日）清晨時份，一輛七人車衝進西貢南邊圍路7號一間獨立屋。從屋主上載的圖片可見，一輛白色Maxus MIFA 9七人車直衝進屋內，大門遭撞毀；其中一扇窗被撞至脫落，倒在七人車車頭位置。門口上方的牆身亦被撞爛，導致大量石屎剝落，碎片散落一地。一個紅酒櫃被撞至45度傾斜，數個酒樽從櫃中跌下，部份酒樽散落在桌上，有些則掉在地上。

屋主在網上表示幸沒有貓咪受傷，僅酒櫃上大多數酒有損毀。《香港01》記者向屋主陳先生了解，他表示，今早聽到砰一聲巨響，當時身處樓上的他立即下樓查看，未料目睹此情況。目前未點算損失，仍待警察進行調查事件。

警方於今早（13日）6時許接獲一名65歲姓黎男子報案指，今早於西貢南邊圍路7日號駕駛私家車時，懷疑打算煞車卻踩錯油門，結果私家車加速並衝進一間獨立屋範圍，幸意外沒有釀成傷亡。