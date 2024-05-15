警新界南打擊非法駕駛電動可移動工具　共拘41人　包括7名外賣員

警方表示，新界南總區交通部執行及管制組聯同各警區，前日（13日）及昨日（14日）一連兩日在荃灣、葵青、沙田及大嶼山展開代號「朝陽」的行動，打擊非法駕駛電動可移動工具，包括電動單輪車、電動單車及電動滑板車，以及單車違例事項，警員共拘捕41人，檢獲41部電動可移動工具，分別是25部電動單車及16部電動滑板車。



警方25部電動單車及16部電動滑板車。（警方提供）

涉案32男9女年齡介乎25至66歲，他們分別涉嫌「駕駛未有登記車輛」、「駕駛時沒有有效駕駛執照」、「沒有第三者保險而使用車輛」、「駕駛時沒有戴上認可防護頭盔」及「在行人路上駕駛電單車」等。被捕人中，有7名年齡介乎25至63歲男子使用電動可移動工具送外賣，他們已獲准保釋候查，下月下旬向警方報到。

此外，人員向78名違規單車人士發出傳票，違例事項包括沒有遵守交通燈號或交通標誌、單車載人及不小心騎單車等。

警員共拘捕41人。（警方提供）

警方稱，新界南總區道路安全組向市民派發近300份宣傳單張，教育市民切勿非法駕駛電動可移動工具，警方重申，電動可移動工具不宜與一般汽車共同使用路面，亦不適合於行人道或單車徑上使用。任何人在道路，行人路及單車徑上使用未經登記及領牌的電動可移動工具，可能違反香港法例第374章《道路交通條例》及其他相關法例，一經定罪，最高刑罰為罰款港幣1萬元及監禁12個月。警方同時呼籲所有騎單車人士，應遵守相關交通規則，保障自己及其他道路使用者安全。

其中7名被捕男子涉嫌使用電動可移動工具送外賣。（警方提供）

警方的相關執法行動仍在進行，警方呼籲市民切勿以身試法，以及遵守其他交通規則。