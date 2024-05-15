灣仔鵝頸橋底打鬥案　其中一人胸口有刀傷　警暫拘一男　兩人在逃

灣仔發生傷人案。凌晨1時許，據報有數名男子，在堅拿道天橋（即鵝頸橋）橋底位置集體打鬥，期間有人亮刀。有警員剛巧巡經時發現有人打鬥，立即落車制止，眾人四散逃逸。警員當場拘捕一名男子，涉嫌在公眾地方打架，他手部有傷；同時在現場發現另一名男傷者胸口受刀傷，仍然清醒，遂安排救護員到場包紮及送院治理。警方正調查事件、及追緝其餘兩名在逃涉案人士下落。據了解，涉案人士為菲律賓籍，平日均在上址聚集，間中會進行賭博。警員事後在場檢走一把利刀、及一支斷開的雨傘及遮柄作為證物。



警方檢走斷開的雨傘及遮柄調查。(陳永武攝)

警方表示，15日凌晨1時13分，港島總區衝鋒隊在灣仔堅拿道西10號對開巡邏期間，發現32歲和50歲外籍男子在上址受傷倒地，經初步調查，相信50歲男子較早前在上址因目光問題與32歲男子爭執，其間50歲男子懷疑以手襲擊32歲男子後離開，50歲男子其後折返上址，並懷疑以一把長約15厘米的牛扒刀再次襲擊32歲男子，另外兩名外籍男子亦懷疑以手襲擊50歲男子後逃去，該名50歲男子涉嫌傷人及普通襲擊被捕，現正被扣留調查，案件交由灣仔警區刑事調查隊跟進，被捕男子嘴部和手膊受傷，32歲事主手腳和胸部受傷，兩人清醒被送往律敦治醫院治理，警方正追緝另外兩名年齡介乎30至40歲的外籍男子。

據了解，傷者本身和兩名被追緝的男子在上址消遣，被捕人和傷者並不認識，4人全是菲律賓籍。

胸口有刀傷的男傷者由救護車送院。(陳永武攝)