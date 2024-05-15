新蒲崗便利店收四張$500懷疑偽鈔　照燈現水印惟職員揭銀紙同號碼

新蒲崗發現懷疑偽鈔。消息稱，今日（15日）凌晨1時許，有一名男子進入寧遠街10至20號一間便利店，使用500元紙幣和一個2元硬幣，購買一包售價102元的香煙，職員使用紫外線驗鈔機，驗到紙幣水印反光，當時相信是真鈔，於是找回400元給對方。該男子離開15分鐘後折返，出示3張同樣有水印的500元紙幣，表示要為「支付寶」帳戶增值1,500元，職員當時見到其餘額尚有千多元，但都不以為意，為對方增值，待男子離開後，職員覺得有可疑，再度檢查該4張紙幣，懷疑是偽鈔，於是通知負責人報警，警方到場調查。



水印部份，不排除有人使用螢光粉，令到水印在驗鈔機上反光。（陳永武攝）

就現場所見，該4張500元懷疑偽鈔，模仿2018系列渣打銀行500元鈔票，4張紙幣號碼均一樣，而且都有「水印」，但印刷質素一般。至於水印部份，不排除有人使用螢光粉，令到水印在驗鈔機照射下反光。

陳姓男職員表示，自己在便利店工作2年，數個月前在上址分店返工，涉案男子目測30至40歲，身穿橙色上衣和黑褲，將口罩半拉低。陳指，記憶中該可疑男過往未曾出現過。陳事後致電附近東頭邨分店的同事，得悉懷疑涉案男子，曾經前往東頭邨便利店試圖增值，但不成功，所以轉去其他分店。

金管局在官網介紹2018系列渣打銀行500元鈔票的設計與防偽特徵。（金管局網站圖片）

金管局在官網介紹2018系列渣打銀行500元鈔票的設計與防偽特徵︰

1. 動感光亮圖案︰輕微傾斜鈔票，圖案中的閃亮圓環會隨之轉動。

2. 開窗金屬線︰金屬線上的大、小閃亮圓環會隨著鈔票轉動。

3. 凹凸手感︰使用凹版印刷，令鈔票具有明顯的凹凸手感。

4. 隱藏銀碼︰將鈔票置於光源下輕微傾斜，可見銀碼數字。

5. 高透光水印︰以紫荊花為主題；背光可見花、葉、花蕾及銀碼數字。

6. 熒光透視銀碼︰分別位於正、背面的單色圖案在紫外光下會呈現兩種熒光顏色；而背光可見兩面的圖案拼合成銀碼數字。