汀九橋出九龍全線封閉　巴士改道荃灣路　再遇兩車相撞塞上塞

汀九橋發生交通意外，出九龍全線封閉，不少巴士線改道荃灣路。但禍不單行，荃灣路往九龍亦發生兩車相撞事故，近荃灣體育館開始出現車龍，加上汀九橋全線封閉，車輛倒灌青朗公路，龍尾一度近深井。



直至早上11時24分，運輸署宣布，較早前因交通意外而封閉的荃灣路（往九龍方向）近荃灣體育館的部份行車線現已解封。 車龍有待消散。



今日（15日）早上10時40分，警方接報指，荃灣路往九龍方向，近荃灣體育館對開有兩輛私家車在左線及中線相撞。事件中無人受傷，警方正調查事故始末。從讀者提供相片可見，現場出現車龍。

約一小時前，早上9時21分汀九橋往九龍方向發生3車相撞，包括私家車、重型貨車及泥頭車。運輸署早上10時48分表示，因交通意外，青朗公路(汀九橋)(往九龍方向) 的全線仍然封閉。

以下受影響巴士路線須改道行駛:

九巴第61X, 62X, 68E, 258D, 259D, 260X, 268B, 268C, 269B, 269C, 279X, 960, 960P, 961, 968及978號線(往九龍/青衣/香港方向)；

龍運第A38, A43及A43P號線（往機場方向）駕駛人士請考慮改用其他道路。現時上址交通繁忙。

重型貨車及泥頭車車頭均有損毀，地上佈滿散片。（屯門公路塞車關注組/Man Man Leung相片）

汀九橋發生交通意外，出九龍全線封閉，不少巴士線改道荃灣路。但禍不單行，荃灣路往九龍亦發生兩車相撞事故，近荃灣體育館開始出現車龍，加上汀九橋全線封閉，上午11時許車輛倒灌青朗公路，龍尾近深井。(google map)