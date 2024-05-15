HKSOS-RescueAI奪國際展會先進技術最佳應用奬　警唯一入選港代表

由世界關鍵通訊協會舉辦的「2024世界關鍵通訊大會」於5月14至17日在杜拜舉行，香港警務處成為唯一入選的香港代表，3個參賽項目均取得入圍資格，最終更以緊急救援應用程式「HKSOS - RescueAI」獲得「先進技術最佳應用奬」。「HKSOS - RescueAI」為全球首個專門執行救援工作的人工智能緊急救援應用程式，旨在提供即時動態的救援情報來縮短搜救時間。



警隊「HKSOS - RescueAI」奪得「先進技術最佳應用奬」。（警方提供）

「HKSOS - Rescue AI」奪先進技術最佳應用獎

「HKSOS - Rescue AI」憑重塑傳統救援工作模式的先進技術，在9名決賽名單中脫穎而出，成功奪得「先進技術最佳應用獎」，確認本港創新科技的應用和發展。警務處資訊系統部助理處長關翠貞表示，是次奬項將警隊數碼警政發展帶進新的國際領域，研發團隊深受鼓舞。

「HKSOS – RescueAI」 的獨特設計旨在與警隊的應用程式「HKSOS」相互合作，透過提供即時動態的救援情報來加速搜救任務，與其他傳統救援模式相比，特別在複雜的地形環境中，縮短到達求助人位置所需的時間。「HKSOS - RescueAI」亦精簡搜救工作流程，減少救援時間，增加拯救生命的機會。

警隊為唯一入選香港代表 3個參賽項目均入圍

今年世界關鍵通訊大會的主題為「保障社會與產業安全」，吸引全球約80個國家和地區、超過130個參展單位和數以千計的通訊業界精英參與，共同體驗最前瞻的關鍵通訊設備和應用，香港警務處今年是首次參加。大會主辦的「世界關鍵通訊獎」旨在表彰在該領域的創新技術、產品，以及作出卓越貢獻的企業和單位，今年大會更錄得破紀錄的參賽項目數量。

今年警隊共有3個參賽項目，全都取得入圍資格，其中「HKSOS緊急救援應用程式和智慧搜救系統」入圍「公共安全最佳應用獎」；「HKSOS - RescueAI」和「Signal Radar 搜救無人機」則入圍「先進技術最佳應用獎」。3項發明至今已合共獲得9項國際奬項。

警隊是唯一入選相關項目的香港代表，其他參賽單位包括空中巴士國防與太空公司、摩托羅拉系統公司、諾基亞公司、AT&T、李奧納多公司等。