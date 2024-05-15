長沙灣塌牆路陷︱大廈結構無明顯危險　屋宇署指示相鄰地盤停工

長沙灣順寧道316至318號一幢唐樓後巷，2米乘3米磚牆今早（15日）倒塌，並發生路陷，幸無人受傷，但影響地底喉管，附近13幢建築物食水供應暫停，約250名居民受影響，經搶修後部分樓宇食水供應已於傍晚恢復。屋宇署回覆《香港01》查詢表示，署方人員視察後認為大廈整體樓宇結構沒有明顯危險，但受影響位置仍要圍封維修；毗鄰的順寧道320號一個地盤正進行挖掘及側向承托工程，署方已即時指示該地盤負責人停止所有工程，直至另行通知為止。

渠務署則回覆指，人員到場視察後，發現一條約1.8米深、直徑300毫米的雨水渠破損，正聯同相關部門緊急維修受損的雨水渠。



長沙灣順寧道316至318號大廈後巷一幅約2米乘3米磚牆倒塌，地面亦出現路陷。（蔡正邦攝）

屋宇署表示，署方今早接獲消防處通知後，隨即派員到長沙灣順寧道316至318號後巷視察，發現上址有兩幅分別約2米高及1.5米闊，和1.8米高及1.5米闊的圍牆倒塌；接近該等圍牆、面積約2.5米乘6米的後巷，以及上址部分後院的地面亦有下陷 。屋宇署人員視察後認為，上址大廈整體樓宇結構沒有明顯危險，但涉事圍牆及路面需要維修，受影響的地方須繼續圍封。

由於毗鄰上址位於順寧道320號一個地盤正進行挖掘及側向承托工程，屋宇署曾就地盤可能出現水土流失事宜，於5月14日聯同有關項目的註冊建築專業人士及註冊承建商代表進行視察及會議，並要求他們提交相關地盤工程資料，及擬進行的補救措施。

因應地盤最新情況，署方已即時指示順寧道320號地盤的負責人停止所有工程，直至另行通知為止。負責有關項目的註冊建築專業人士亦需提交相關地盤工程資料、調查報告及所需補救方案，以供屋宇署考慮，以確保工程不會對周邊地方造成不良影響。

屋宇署會繼續與受影響的大廈業主跟進有關情況，並會調查地盤工程有否違反《建築物條例》，如發現違規，署方會採取適當行動，包括向涉事者提出檢控及紀律處分。就上址大廈的維修情況，根據紀錄，署方曾就該大廈的公用部分向有關大廈業主立案法團發出強制驗樓通知，而有關通知已於2020年獲遵辦。

路陷毀直徑300毫米雨水渠 渠務署搶修

渠務署回覆稱，人員到場視察後，發現事發後巷有一個約4米長、4米闊、2.5米深的地洞，有地下設施受損。據初步觀察，一條約1.8米深、直徑300毫米的雨水渠破損，由於該雨水渠並非主要渠道，初步評估事件對相關範圍的雨水排水系統影響可控，署方正聯同相關部門緊急維修受損的雨水渠。至於該處一條約2.5米深、直徑150毫米的污水渠則運作未受影響，渠務署會詳細檢查渠管，如有受損會盡快維修。同時，渠務署會與相關部門及機構協調跟進路陷原因。

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路政署回覆《香港01》查詢表示，路陷地點為長沙灣順寧道318號緊貼私人建築工地的一段後巷路面，該私人建築工地正進行地基工程，路陷位置有水土流失，地下供水及排水設施亦受損。路政署會繼續與相關部門及機構協調跟進是次路陷原因，以及後續牽涉不同單位的復修工作安排。