消防處屯門康寶路搗非法油站　充公值$100萬柴油　將檢控4男女

消防處打擊非法燃油轉注特遣隊今（16日）早約11時，在屯門區一帶進行針對性打擊非法加油活動，並於康寶路搗破一個非法加油站，發現一部持牌油缸車及大批入油工具，檢獲超過47,000公升柴油，市值超過100萬元。行動中，消防處人員截查兩名男子及兩名女子，懷疑與案件有關，他們涉嫌違反《危險品條例》、《危險品（管制）規例》及《消防（消除火警危險）規例》，將會被檢控。消防處已檢走涉案柴油，並會向法庭申請充公；亦暫停相關危險品車輛的牌照。



消防處在屯門康寶路搗破一個非法加油站，發現一部持牌油缸車及大批入油工具，檢獲超過47,000公升柴油，市值超過100萬元。（消防處提供）

消防處重申，從事非法加油活動罪行嚴重。根據《消防（消除火警危險）規例》第19條，任何人為提供受管制物質以供轉注入汽車油缸的業務的目的，而在任何處所之內或之上管有或控制受管制物質，即屬犯罪。違者一經定罪，最高可被判罰款10萬港元及監禁6個月。市民可致電消防處24小時熱線（2723 8787），舉報懷疑非法加油站。

處方亦呼籲市民切勿光顧非法加油站，由於非法加油站並非根據國際廣泛認可的安全標準興建，亦未有裝設加油站專用的消防裝置及設備，一旦發生火警，後果非常嚴重。此外，在新修訂《危險品條例》下，柴油的一般豁免量為500公升。任何人士如製造、貯存、運送或使用超過豁免量的危險品，均須領有消防處根據《危險品條例》所發出的牌照。