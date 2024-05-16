由日本空運四條煙來港　報稱沐浴露企圖魚目混珠　海關拘28歲男

海關發現有歹徒從日本空運私煙，報稱沐浴露試圖魚目混珠，但重量明顯輕過沐浴露，加上X光影像有可疑，當場揭發郵包內藏4條懷疑私煙（合共800支），估計市值約3,600港元，應課稅值約2,600多元，關員經調查後，於本月16日拘捕一名男子。海關展示相關懷疑私煙，可見是日本牌子萬事發（Mevius）。



海關檢獲800支懷疑私煙。

海關稅收罪案調查科私煙電購專責小組調查主任彭子昇交代案情指，海關機場科本月16日，根據風險管理原則抽驗一票由日本入口、報稱載有沐浴露的郵包，發現重量和報稱物件不相符，同時發現X光影像有可疑，於是打開郵包檢查，發現到該個郵包內藏800支懷疑私煙，估計市值約3,600港元，應課稅值約2,600多元。

稅收罪案調查科接手跟進案件，根據郵包資料顯示，收貨地址是荃灣一幢工業大廈，關員迅速展開監控遞送行動，成功在荃灣區拘捕一名28歲本地男子，該名被捕人士是郵包收件人，報稱工程顧問，他將會被保釋候查。

海關拘捕一名男子。

海關強調會從不同層面全方位打擊私煙活動，堵截不同方式渠道的私煙活動，海關再次呼籲市民切勿抱有僥倖心態，認為數量少就可以逃過法網，無論透過郵包、寄送、電話、落單、網上訂購或街頭販賣，不論涉及的香煙數量多寡， 只要海關有理由相信是未完稅香煙，定必果斷採取執法行動，市民切勿貪圖利益而負上刑責。

根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁2年。另外，走私屬嚴重罪行，任何人就《進出口(一般)規例》第60張附屬法例A附表一第二部所指明的任何物品，而違反第一款的規定即屬犯法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年，市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑私煙活動。