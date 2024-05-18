有片｜警荔枝角截疑掛假牌可疑車　擎槍制服5男　有人趴地上手銬

今日（18日）下午3時34分，警方接獲報案，指在深水埗欽州街37A號對開，發現一輛可疑的私家車，車上載有5人，私家車疑套有假牌。警方到場兜截，並於荔枝角長荔街近長義街截停一輛私家車，據知警員曾擎槍警告。網上有影片可見，一輛私家車停在右線，前後有兩輛警車包抄，有兩名男子趴在行人路地上，雙手懷疑被警員鎖上手銬，另有3名男子坐在路邊，雙手同樣疑被鎖上手銬，地上亦放有警方的圓盾。警方在現場調查事件，並封鎖長荔街一段路，5名男子其後被戴上頭套。



警方截查一輛可疑私家車，並制服5名男子。（網上圖片）

一名目擊事發經過的附近店舖職員溫先生指，當時一輛警車已停在長荔街，「有警車頂住，頂實咗，走都走唔到」，當私家車沿長義街右轉進入時，尾隨有另一警車追截，最終私家車在長荔街被前後包抄。至少3名警員立即下車上前截查私家車，有警員擎槍戒備，「攞支槍隊佢哋、喝止佢哋，好驚呀，好大聲」，並多次口頭警告要車上人士下車，「梗係投降啦，叫佢落車」、「圍住架車，車頭、車嘅範圍，好緊張個氣氛」。

溫指出當時有疑犯曾試圖反抗，被身材健碩的警員制服，「輕微反抗，但係都無用，因為有個好大隻嘅差佬撳停咗其中一個悍匪」。5名年輕男子最終被制服，「逐個逐個落車，跟住逐個逐個撳晒喺地下」，警方其後派員搜車。