輕鐵列車鍾屋村站出軌　警拘重型貨車司機　疑跌木板落路軌肇禍

今日（18日）早上9時03分，一輛往屯門方向行駛的輕鐵，至鍾屋村站時意外脫軌。車上沒有乘客，事件中無人受傷，但4條行車線要改道行駛。港鐵指，初步懷疑涉及路軌上外來物，事故於中午時分已處理。警方表示，已在屯門區以涉嫌「駕駛危險車輛」，拘捕一名49歲佘姓重型貨車男司機，警方調查發現，他駕車載着一批木板沿青山公路—洪水橋段東行，左轉入田廈路時，其中一件50乘20厘米的木板從車上跌落至軌道上，其後導致輕鐵列車出軌。案件由新界北交通意外調查隊第二隊跟進。機電工程署表示，初步調查並無發現涉事路段路軌及相關列車有不正常，署方要求港鐵公司提交事故調查報告，查出事故成因和提出改善措施，避免類似事故再次發生。



事發於早上9時許，港鐵稱，鍾屋村站附近有一列兩卡輕鐵列車，頭一卡後面的一個轉向架偏離路軌，輕鐵服務受阻。列車上無乘客，無乘客受傷，工程人員已到場進行檢查及跟進。

至上午11時，工程人員安全地把兩卡列車分開，正檢查列車及相關設備，並會擺正涉事轉向架，之後準備拖走列車。初步懷疑事故涉及路軌上外來物，港鐵會調查事故原因。中午12時，列車被移正，工程人員亦重鋪行人過路處的石躉；半小時後出軌列車被拖走。至中午12時45分，事故處理妥當，輕鐵服務逐步回復正常。

港鐵表示，事發時一列正在返回屯門車廠的不載客輕鐵兩卡車，在駛至鍾屋村站附近時，懷疑路軌上有外來物，導致首卡車車底的其中一個轉向架（bogie）偏離路軌。

初步調查顯示，涉事輕鐵當時有按照交通燈號行駛，並且沒有超速，事故涉及路軌上外來物。港鐵已就事件報警，並會進一步調查事故原因。

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現場所見，大批工程人員在搶修，行人過路處有石躉損毀，工人將它移走放在手推車上，再放到一旁。與此同時，又拍攝列車偏離路軌的位置，見到最少一個車輪坐跌在碎石上。工程人員帶來多塊木板及工具，估計是準備將車身升高。

消息稱，列車駛過田廈路交界（往屯門方向）、距離鍾屋村站約100米開始脫軌，路軌上有白色痕跡疑是出軌後車轆磨擦所致。

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運輸及物流局局長林世雄，在facebook專頁發帖，表示對今日早上在輕鐵鍾屋村站附近發生，列車懷疑因外物導致轉向架偏離路軌事故事故表示關注。運輸及物流局已向港鐵了解事件，機電工程署已即時到事故現場進行調查，會與港鐵公司研究改善措施。

機電工程署回覆《香港01》查詢表示，港鐵公司已按既定機制向機電署通報今次事故，署方即時派員到現場調查。據初步調查顯示，事故發生在近鍾屋村站一個輕鐵列車與地面車輛的交匯處，列車懷疑因外物導致偏離路軌。涉事路段路軌及相關列車並沒有發現不正常情況，機電署的詳細調查現仍在正進行中。該署已要求港鐵公司提交事故調查報告，查出事故成因和提出改善措施，避免類似事故再次發生。