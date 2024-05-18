警行人單車共享徑辦兩項鐵人體驗日 盼提高安全意識

警方港島總區今日（18日）聯同發展局及香港交通安全隊（港島及離島總區） ，在中環至灣仔段海濱共享徑試驗計劃中行人單車共享徑，舉辦「跑步單車兩項鐵人體驗日道路安全宣傳活動2024」，推廣單車安全，有逾150名市民參加，由灣仔海濱休閑站起步，沿灣仔及中環海濱，到達中環碼頭外換乘單車，來回騎行共享徑一周後，沿路返回起步點完成體驗。港島總區指揮官郭嘉銓助理警務處長、中國香港單車代表隊成員賴俊健及關旨君均有出席活動。



本港去年共有1,926宗涉單車的交通意外，當中1,793人受傷。港島總區今年頭3個月，涉及有人受傷的單車意外一共有18宗，比去年同期下跌1宗，意外主要涉及郊區公路單車訓練及不小心踏單車。警方表示，會繼續採取多機構模式合作，雙管齊下，不止向道路使用者進行宣傳教育，亦會採取執法行動，以提高道路使用者安全意識。

根據海濱事務委員會資料，中環至灣仔段海濱共享徑試驗計劃在2024年3月27日再次投入服務，讓市民可以繼續在上址騎單車至2024年8月28日。 惟試驗計劃不再提供單車租借服務，市民可以自行攜帶單車，並在共享徑上享受騎單車的樂趣。