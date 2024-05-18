「放蛇」白牌車｜再有Uber被放蛇　5車及司機大埔受查終獲放行

網上再流傳多條懷疑「放蛇」打擊白牌車片段，相信由多段短片剪輯而成，可見不同私家車內有自稱「普通市民」或「我唔係差人」的男乘客，指示司機前往「大埔教育學院」，其後稱「我懷疑你非法載客取酬，我報咗警，麻煩你停一停車！」影片可見，多名警員在公共交匯處截停數輛私家車，並截查多名懷疑司機。片末更見有人邊拍攝着一名身穿粉紅色上衣的男子，邊向他稱「影你揸白牌、犯法、做賊囉！」警方將案列作「交通投訴」，並沒有作出拘捕或發出告票，正調查事件。



警員在公共交匯處截停數輛私家車，並截查多名懷疑司機。（YouTube/Yo TV）

相關片段長約3分鐘，由多條懷疑「放蛇」打擊白牌車的片段合製而成。第一段片攝於私家車內，有男乘客向司機稱：「我係普通市民，我懷疑你非法載客取酬，我報咗警㗎喇，麻煩你停一停車。」；另一片段顯示，有男乘客指示司機前往「大埔教育學院」；亦有片段可見有乘客向司機稱：「唔該右轉的士站，我唔係差人，唔該晒，駛入去。」

畫面一轉，車輛抵達目的地並打開車門時，傳出一把男聲命令：「停車熄匙吖，車牌。」另一片段從車外拍攝，可見有至少3名警員包圍一輛私家車，有警員疑指示司機出示運輸牌照。其後多條影片顯示，有警車停泊在露屏路一個公共交通交匯處，警員用電筒命令數輛私家車停底，並截查多名懷疑男司機。

影片可見，多名市民在旁拍攝。片末有人拍攝一名身穿粉紅色上衣男子，對方呼喝「仲影乜嘢呀！」，並用手袋遮掩着面部；懷疑拍攝者則回應「影你揸白牌、犯法、做賊囉！」影片就此完結。

有網民在社交媒體發帖，表示在大埔富善近淺月灣，發現有人在目的地的士站附近進行拍攝，其後有警員趕抵抄摘司機的個人及相關應用程式資料。另一圖片顯示，Uber頁面內的客戶服務傳訊顯示，「基於安全理由，已暫停使用者的賬戶使用權。」

警方證實於下午約4時30分接報，指懷疑有人駕駛「白牌車」，並在香港教育大學附近截停5輛懷疑涉事私家車。警方將案列作「交通投訴」，交由新界北交通部跟進，暫未有人被捕。警方正調查事件。

警員在公共交匯處截停數輛私家車，並截查多名懷疑司機。（YouTube/Yo TV）

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前日網上亦流傳多條懷疑「放蛇」打擊白牌車的片段，警方登記涉事司機資料後，並沒有作出拘捕或發出告票。消息指，該次事件涉及的士團體成員，他們一同展開針對Uber的放蛇行動，有人於7個不同地點上車，並將終點設在啟德郵輪碼頭，到埗後報警。

執業大律師陸偉雄早前接受《香港01》訪問時稱，一般放蛇行動須由執法人員根據程序進行，雖然市民自行「放蛇」並無違法，但相關影片及相片，難以作為拘捕證據或呈堂證供。如相關人士涉及利益衝突，更會令人質疑早有預謀，可信性成疑，法官很大機會不會採納。

根據《道路交通條例》有關「車輛使用的限制」的條文，除非獲發有關牌照，否則任何人不得駕駛或容許他人駕駛或使用汽車，以作出租或取酬載客用途，首次定罪可判罰款5,000元及監禁3個月，再干犯則可處罰1萬元及監禁6個月。