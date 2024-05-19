警西貢一連十日反爆竊　巡村屋、搜山上隱蔽位置　宣傳防罪意識

警方西貢分區警務人員為針對區內的爆竊案件的趨勢，於早前（9日至18日）進行一連十日代號為「捲聲」之跨部門反爆竊行動。行動期間，西貢分區軍裝巡邏小隊、鄉村巡邏隊、東九龍機動部隊、警民關係組、東九龍總區防止罪案辦公室及警犬隊聯合展開反爆竊行動。各隊伍人員在警犬隊的協助下，巡查區內爆竊案黑點、搜查山上隱蔽位置及可能有非法入境者匿藏的地方。軍裝人員及機動部隊亦於西貢市中心及主要幹道進行高姿態巡邏。



而為加強警民合作、提高居民的防罪意識及深化鄰里守望關係網絡，西貢分區及黃大仙區警民關係組人員聯同西貢區區議員方國珊、陳權軍、李天賜、邱浩麟、李家良及南山村村長溫強於區內進行多輪的防罪宣傳及教育活動，並邀請居民參加西貢分區所推行的 「西貢鄰里守望計劃」，該透過即時通訊程式發放最新防罪資訊予已登記的區內居民，以提高居民的警覺性和防罪意識。西貢分區人員亦向村屋住戶派發小型防盜警報器，冀進一步協助區內村屋住強化防盜裝置。

警方將繼續與社區維持緊密溝通，防止及打擊爆竊案件，保障市民的生命財產。警方亦鼓勵巿民及物管保安人員與警方保持緊密聯繫，並加強住宅保安防盜措施，妥善保管貴重財物，以免讓匪徒有機可成乘。警方呼籲西貢區內居民，如發現任何可疑人或情況，可致電西貢分區鄉村巡邏隊24小時熱線 61480658提供資料；如情況危急，則應立即致電999報警求助。