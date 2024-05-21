中醫被呃100萬　誤信網上廣告代追數　付500萬服務費慘遭二次詐騙

警方發現騙徒自稱律師團隊或偵探社，利用社交媒體廣告、搜尋器廣告等方式引誘騙案受害人，聲稱可以代為追討騙款，進行二次詐騙，甚至搜尋器置頂的廣告亦有可能是虛假網站。



騙徒自稱律師團隊或偵探社，利用社交媒體廣告、搜尋器廣告等方式引誘騙案受害人，聲稱可以追討騙款，甚至搜尋器置頂的廣告亦有可能是虛假網站。(守網者fb圖片)

近來越來越多自稱律師團隊或偵探社，聲稱可以為網絡騙案的受害者追討騙款，而且追討損失的成功率甚至高達九成。這些全部都是騙上騙，即是二次詐騙。

騙徒多數利用社交媒體廣告、搜尋器廣告、白撞訊息等方法，引誘受害人跌入陷阱，騙徒會以各種藉口要求你先繳交手續費或追討費用等，實質是進行二次詐騙。

據了解，其中一名受害人為69歲的男中醫師，他於今年1月，收到一個WhatsApp訊息，聲稱可以透過網站促銷相機賺取佣金，受害人先後被騙取超過100萬港元。其後，他在網上看到廣告， 聲稱可以透過法律途徑，為他追討騙款。於是，受害人根據指示，先後將超過500萬港元，存入騙徒指定的數十個銀行戶口，作服務費和擔保費。他及後懷疑自己受騙，於上周六（18日）報警求助。警方已要求有關網絡服務公司移除涉案的騙徒網站。

守網者提醒市民，搜尋器置頂的廣告亦有可能是虛假網站，切勿輕信任何聲稱能夠追討騙款的人士或組織。

有懷疑，即上「守網者」網站(https://CyberDefender.hk) 的「防騙視伏器」或手機應用程式「防騙視伏App」查核相關網址，即時評估詐騙風險。