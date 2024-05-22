土瓜灣新亞中學實驗室疑氣體洩漏　11學生不適送院

今午（22日）約3時37分，土瓜灣農圃道6號新亞中學發生懷疑氣體洩漏事故，據報有班級上化學課做實驗期間，多名學生疑吸入煤氣後感不適，學校職員隨即報案。救援人員趕抵，初步發現約有十多名學生不適，即場為各人治理後，其中9男2女（14至17歲）被送往廣華醫院救治；消防及煤氣公司職員亦到場調查，初步相信沒有煤氣洩漏，相信無即時危險。警方正調查意外起因。新亞中學證實，學生中午進行實驗期間，有本生燈喉管接駁口懷疑氣體洩漏，教師即時關閉氣體總掣及疏散學生，並詢問學生身體狀況，當時無人表示不適；至下午陸續有學生感到不適，獲送院治理，情況穩定。



有學生須送院治理。（梁偉權攝）

就讀該校的鄧同學表示，涉事班級為中三其中一班，估計他們做實驗期間發生失誤肇禍。他又稱，事發後校方安排其他學生留在班房內，待消防及救護員處理事故後，比原定時間遲了約半小時才安排下課。

韓同學及謝同學指，涉事實驗室位於二樓，涉事班別於12時半的午息前已上畢實驗課，其後陸續有人感到身體不適。韓同學表示，其朋友亦因今次意外須送院救治，「有啲心痛，好擔心。」

消防到場調查。（梁偉權）

+ 5

新亞中學就今次事件發出新聞稿，署理校長李慧敏表示，中三級學生今日中午在化學室進行實驗期間，有一本生燈喉管接駁口懷疑氣體洩漏，教師即時關閉氣體總掣及疏散學生，其詢問他們的身體狀況，當時學生均表示沒有不適。教師一直留意學生情況，至下午陸續有11名學生報稱不適、感頭暈作嘔，已即時送院治理，目前情況穩定。學校向該些學生的家人致以問候並提供協助，警方、消防及爍氣公司職員到場調查，確定學校環境安全。

校方表示，已即時啟動「危機處理小組」，其會密切關注事件並適時跟進。學校亦已發出通告，請家長在未來一兩天留意子女身體狀況，並與校方保持聯絡，以便學校跟進。

消防處則回覆《香港01》查詢指出，學校向處方報稱有煤氣洩漏，但消防到場前，學校已關上煤氣掣，消防到場後並無偵測到有煤氣洩漏。