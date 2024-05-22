沙田水泉澳廣場男子闖快餐店斬人遭途人制服　4人受傷有孕婦受驚

沙田發生傷人案。今（22日）晚7時許，據報一名男子手持利刀，闖入水泉澳廣場一快餐店內斬人後逃去，有途人見狀隨即上前追截，並成功於街市對開制服持刀男子，再交由警方處理。救援人員接報趕至，發現快餐店一名50歲姓朱女職員額頭、鼻及背部有約4厘米長刀傷，一名46歲姓黃男經理及一名44歲姓霍男食客，頸部分別有3厘米及8厘米刀傷，另一名42歲姓駱懷孕女職員受驚不適；43歲姓林男疑犯則報稱手傷及頭痛，幸全部人清醒，被送往威爾斯親王醫院治理。據了解，疑犯當時涉嫌用刀襲擊快餐店姓朱女職員，快餐店經理及姓霍食客嘗試阻止，在混亂間受傷。疑犯涉嫌傷人被捕，案件交由沙田警區刑事調查隊跟進。據了解，疑犯有思覺失調紀錄。



持刀男子逃至街市對開遭途人制服，再交由警員處理。（facebook／水泉澳@水仔大家庭 Chrissie Ma）

有目擊者表示，較早前已看見有人在商場內持刀徘徊，及後突然聽到有一把男聲大叫，始知有意外發生。另有人稱，事發時多人從涉事快餐店衝出大叫「斬人」，並呼籲其他人循反方向離開商場，又聽到商場內有店舖拉閘；不少人逃離商場後仍繼續跑，「真係好恐怖」。

現場可見，商場走廊一片狼藉，雜物散落一地，有垃圾桶蓋及掃把損毀。現場消息稱，持刀男離開涉事快餐店後，在商場走廊遊走，多名街坊隨手執拾掃把及垃圾桶蓋作護盾，在距離快餐店約40米的便利店外，合力將持刀男制服在地上。

街坊姚先生表示認得持刀男居於附近，經常在便利店外徘徊，平日亦見他似精神恍惚。

被斬女職員鼻受傷，救護員即場為她作基本治理。(facebook／香港突發事故報料區 Bosco Chu ）

一名女職員須送院治理。