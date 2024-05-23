孟加拉情侶鐵觀音茶包裝大麻花　涉販毒被捕　警方檢約60萬元貨

警方拘捕一對持行街紙的孟加拉籍情侶，他們涉嫌利用油麻地白加士街一個劏房作毒品分銷中心，由入貨、包裝至分銷，提供「一條龍」服務，行動中檢獲巿值約60萬元的大麻、冰毒及毒郵票等。



警方拘捕一對持行街紙的孟加拉籍情侶，檢獲巿值約60萬元的大麻、冰毒及毒郵票等。（馬耀文攝）

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油尖警區特別職務隊第二隊案件主管督察吳嘉煒稱，警方早前接獲線報，指有不法分子，利用區內劏房單位作為毒品儲存倉庫及毒品分銷中心，經情報分析及調查後，鎖定佐敦白加士街一個劏房單位作為目標，昨日（21日）採取拘捕行動。

探員於目標單位附近截停搜查一名形跡可疑的男子，在他身上搜出14包鐵觀音茶葉包裝的可疑物品，檢查後相信是約80克大麻花，隨即以販運危險藥物將他拘捕。其後將他押到其管理的劏房單位，以法庭手令作出搜查，在內再搜出約1.5公斤大麻類毒品，包括約160包以鐵觀音茶葉包裝大麻花、300支共載有60萬毫克THC或CBD大麻油、約200克大麻糖、40克冰毒、60克可卡因及毒郵票，與及大量毒品包裝袋、包裝工具，包括電子磅及熱熔封口機等。

探員調查期間，一名女子突然以鎖匙嘗試進入，經調查後在其手袋內檢獲3包以鐵觀音包裝大麻花，因此相信她亦與案有關，一併拘捕。

被捕男女為情侶關係，分別40歲及36歲，孟加拉籍持行街紙，兩人報稱無業。他們現正被扣留調查，稍後將被落案起訴販運危險藥物罪名。

根據初步調查所得，涉案情侶在此毒品倉擔當「一條龍」服務角色，包括管理、將毒品分拆、再包裝，然後銷售予其他拆家。檢獲的毒品主要供應西九龍區娛樂場所，警方相信已成功瓦解這個運作不多於兩個月的毒品儲存倉庫以及分銷中心，堵截毒品流入市場。

吳嘉煒續指，販毒集團將部分毒品混入平常飲用的茶葉包或寵物食糧內，企圖魚目混珠，逃避警方調查。同時，販毒集團僱用持有「行街紙」的外籍人士犯案，相信是看中他們在本港無長期居留住所、無人脈聯繫，從而增加警方掌握他們的資料及執法的難度。

油尖警區特別職務隊第二隊案件主管督察吳嘉煒交代案情。（翁鈺輝攝）

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁，市民切勿而以身試法。