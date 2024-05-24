黑幫操控淋油追債共14宗　北角一店舖半年4次　警反黑組拘4男1女

警方打擊由三合會操控的非法收債活動，拘捕4男1女，涉及14宗遍佈全港的淋紅油事件，當中北角一間店舖，半年內被淋紅油4次。



東區反黑組拘捕5男女涉嫌刑事毀壞。（黃偉民攝）

警方拘捕4男1女涉嫌「刑事毀壞」，涉及14宗淋油追數案件。（黃偉民攝）

警方東區反三合會行動組督察吳敏芳稱，由去年11月30日至上月13日，北角一間店舖因金錢糾紛而四度被淋紅油。另外，今年1月26日至2月8日，北角、堅尼地城、牛頭角、紅磡、馬鞍山、沙田、屯門等多個住宅單位亦因住戶欠債問題而被淋紅油。受害人借貸由8萬至100萬不等，收數公司將「債仔」的個人資料及債務詳情，交予一名策劃收數行動的黑幫人員，由對方分配人手，以及經過社交平台，以「搵快錢」方式，招攬無業人士或年輕人到指定地方淋紅油。

由於案件有關聯性及組織性，反黑組將所有案件合併調查，經深入調查及情報搜集，鎖定一個由黑幫操控的收債集團。本周三（22日）及周四（23日）採取行動，拘捕4男1女（20至48歲），各人報稱侍應或無業，他們涉嫌干犯14宗刑事毀壞案；其中一名被捕人亦因沒有持有有效駕駛執照而駕駛，涉嫌「未獲授權而取用運輸工具」、「無牌駕駛」及「駕駛時沒有第三者風險保險」。

吳續指，刑事毀壞是嚴重罪行，任何人無合法辯解而損壞屬於他人的財產，即屬犯罪，一經定罪可判處監禁10年。她呼籲任何人士切勿以身試法，又提醒市民審慎理財，切勿向非正規財務公司借貸。

吳提到，今次破案有賴警方翻查及分析案發現場附近一帶的閉路電視片段。警方鼓勵各市民及商戶考慮安裝閉路電視，除了可以在防罪方面發揮阻嚇作用，當有罪案發生，閉路電視亦可以提供更多線索，協助警方盡快偵破罪案。