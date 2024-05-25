跨部門連續3日港島打擊爆竊　陸空兩路巡邏　截內地男涉非法入境

警方表示，針對近月港島區發生的爆竊案件，香港仔分區本周三（22日）至昨日（24日）在港島南區郊區一帶展開跨部門聯合反爆竊行動。



昨日晚上約10時人員於南區郊區一帶進行反爆竊巡邏，巡經深水灣海灘一帶期間發現一名內地男子形跡可疑，於是上前截查。經調查後，人員以涉嫌「非法入境」拘捕該名32歲男子。他現正被扣留調查。



警察無人機隊使用無人機廣播裝置播放防罪信息。（警方提供）

香港仔分區特遣隊聯同香港仔分區及赤柱分區的軍裝巡邏小隊、西區警區警民關係組、港島總區無人機隊、港島總區衝鋒隊野外巡邏隊、港島總區衝鋒隊及政府飛行服務隊在鄰近屋苑的山坡及密林進行高調巡邏及搜捕行動，並在不同時段在多個地點設置路障截查可疑車輛或人士，警察無人機隊及政府飛行服務隊則在上述地點進行夜間空域巡邏，警察無人機隊亦會使用無人機廣播裝置播放防罪信息。

警員在不同時段在多個地點設置路障截查可疑車輛或人士。（警方提供）

警方提醒市民外出時應確保住所內保安設施操作正常及鎖好門窗，盡量避免將貴重財物及大量現金擺放單位內，如市民從屋苑閉路電視或窗外留意到住所附近的山坡有可疑活動或可疑人出沒，應立即報警求助。

警察無人機隊及政府飛行服務隊進行夜間空域巡邏，（警方提供）

警方會繼續與社區保持緊密溝通及加強警民合作，並採取情報主導及策略性的部署，配合不定時高調巡邏及與其他部門展開聯合行動，攜手打擊罪案，保障市民生命財產。