北大嶼山公路城巴撞箭嘴車　半邊車身被削開釀9傷　乘客被撞崩牙

北大嶼山公路發生車禍。昨晚（25日）11時許，城巴一輛路線A22的機場巴士沿北大嶼山公路往機場方向行駛，途經近迎東邨對開時，當時一輛箭嘴車停在上址慢線路肩進行道路工程，巴士撞向箭嘴車車尾，箭嘴車繼而被推前約20米，車長和5男2女巴士乘客共8人均受輕傷，清醒送院治理，消防到場救人，警方在場調查車禍，事後有巴士女乘客抵達機場報稱受傷，自行報警送院。據了解，有人報稱駛至上址時才留意到箭嘴車，收掣不及猛撞箭嘴車。



現場可見，涉事機場巴士車頭嚴重損毀，尤其是左邊車頭位置，半邊車身被削開，上下層擋風玻璃完全碎裂，有乘客表示當時坐在上層，不少人衝向前方位置，外籍男乘客展示被撞崩牙的傷勢，亦有乘客分別頭鼻受傷，需要在場接受治理。



涉事機場巴士車頭嚴重損毀，尤其是左邊車頭位置，上下層擋風玻璃完全碎裂。（陳永武攝）

外籍男乘客展示被撞崩牙的傷勢。（陳永武攝）

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被撞崩牙的外籍男乘客用英文表示，當時坐在巴士上層中間位位置，準備前往機場返工，突然聽到巨響，多名乘客被飛出座位，慨嘆「大家都很幸運，仍然生存」，另一名坐在巴士上層的鄭先生本身和兄長到機場接機，憶述案發時巴士車速不快，突然撞向箭嘴車，見到其他乘客飛出座位倒地，甚至「流晒血」，當時現場非常混亂。