旺角2死車禍｜電單車撼的士　22歲司機、24歲乘客飛跌行人路俱亡

旺角發生奪命車禍。今日（26日）凌晨2時許，一輛的士沿彌敦道往長沙灣方向行駛，電單車則沿亞皆老街行駛，其間懷疑有人衝燈，兩車在彌敦道和亞皆老街十字路口發生相撞，電單車飛前約20米，22歲的男鐵騎士及車上24歲的女乘客更飛出車外，身多處嚴重受傷，其間懷疑有人撞甩其中一組交通燈，兩人繼而昏迷倒在附近銀行門口和旁邊行人路。



的士撞向銀行對開鐵欄，零件四散，車上男司機和男乘客同告受傷，另有一名69歲男途人懷疑被零件擊傷，頓時頭破血流，消防和警方到場調查車禍，5名傷者由救護車送往廣華醫院，當中男鐵騎士和電單車女乘客陷入昏迷接受搶救，該名姓張的電單車女乘客（24歲）經搶救後，延至凌晨3時43分不治，去到凌晨3時55分，姓陳的男鐵騎士（22歲）同樣不治，西九龍總區交通部特別調查隊正跟進調查案件。



傷者昏迷倒地。（陳永武攝）

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警方今（26日）凌晨2時46分指報旺角發生交通意外。一名姓陳的男子（22歲）駕駛電單車，載住一名姓張的女乘客（24歲）沿亞皆老街往彌敦道西行方向行駛，期閒一輛的士沿彌敦道北行，當電單車駛至亞皆老街與彌敦道交界時，據報懷疑與該輛的士相撞。

兩車相撞後電單車司機及電單車女乘客跌出車外，全身多處嚴重受傷，兩人昏迷，其間一名姓王的男途人（69歲）亦懷疑被碎片擊中受傷。該名姓楊的的士司機（27歲）及姓施的的士乘客（38歲）四肢受傷，而該名途人則面部受傷，5人被送往廣華醫院治理，電單車司機及電單車女乘客搶救無效，分別於凌晨3時55分及3時43分被證實死亡。

西九龍總區交通部特別調查隊正跟進調查案件，警方呼籲任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3661 9023與調查人員聯絡。