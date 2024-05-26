行山熱點獅子山意外頻仍　跨部門推廣遠足安全　籲下載HKSOS程式

黃大仙警區於年初至5月15日，共接獲17宗與遠足行山相關的求助，數字與去年同期相若，而事故發生地點包括行山熱點獅子山及飛鵝山，不幸導致1死4傷。事故原因多與行山人士準備不足或獨行有關。因應近期數宗行山事故，黃大仙警區聯同黃大仙區議會、民政事務處、消防處、民安隊、漁農自然護理署人員及區內的少年警訊會員，於今日 （26日）在獅子山郊野公園近獅子亭一帶進行宣傳，藉以加強市民的行山遠足安全意識。



人員向市民派發行山安全小冊子及紀念品，並宣傳各類行山安全貼士，包括呼籲及協助市民下載警方自主研發及屢獲獎項的「HKSOS」應用程式。市民在遠足行山時一旦發生事故，可即時透過「HKSOS」按鍵報警求助，提升搜救效率。

此外，市民切勿單獨遠足行山，宜多人同行；在出發前應了解路線資料，按路線沿途的路面狀況、行程所需時間、自己和同行者的能力及身體狀況，選擇最合適的路線，細心計劃行程；途中不要隨意離開原定路線，或步入沒有路牌指示的草叢或樹林，切勿走近或停留在峻峭的山坡或涉足溪澗；並應時刻注意天氣變化，有需要時應果斷更改或取消行程。