颱風季節前夕　警新界南總區聯各部門演習　提升應對突發情況能力

颱風季節臨近，警務處新界南總區舉辦一系列訓練及演習，以提升警方與各部門應對極端天氣出現的突發情況的能力，警方分別重新檢視防災裝備，複習培訓鏈鋸專隊；與多個部門進行跨部門演習，使用警務處資訊系統部利用三維製圖系統，模擬在惡劣天氣下出現塌樹、山泥傾瀉及河水湧浪等引致市民生命財產受威脅的情況，新界南總區管理層亦與眾人檢討現行應對極端天氣突發情況的策略；警方亦聯同消防處及飛行服務隊演練，包括拯溺示範及救援裝備展示，提升市民信心。



5月上旬，新界南總區衝鋒隊為總區人員重新檢視防災裝備及提供應用訓練，包括複習培訓鏈鋸專隊，藉此提升人員處理塌樹的行動效能以及人員執勤的安全性。

上周五（5月24日），新界南總區行動部、交通部聯同沙田、葵青、荃灣、大嶼山、機場警區及民政署舉行代號「木針」的跨部門演習，以加強和各持份者的協作能力。是次演習由警務處資訊系統部利用三維製圖系統，模擬在惡劣天氣下出現塌樹、山泥傾瀉及河水湧浪等引致市民生命財產受威脅的情況。新界南各警區指揮中心迅速調派人員到場，民政署則協調各部門及調動關愛隊支援臨時庇護中心運作。

演習中亦測試有關沙田香粉寮及下城門水塘新制訂的溢流機制以及大澳水災預警系統。演習過後，新界南總區管理層隨即與各指揮及控制中心人員總結演習的成效以及檢討現行應對極端天氣突發情況的策略。

除此之外，今日（5月26日）新界南總區及水警總區亦派員參與消防處聯同飛行服務隊於沙田城門河舉辦的 「新界防災應急準備日2024」。是次演練包括拯溺示範及救援裝備展示，以提高公眾人士對各救援部隊於極端天氣下行動的信心。

警務處將繼續與消防處、民政署及相關政府部門保持緊密合作，並檢討在極端天氣情況的應變計劃，以加強部門和相關機構之間的協調能力。