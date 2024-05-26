沙田傳惡臭｜渠務署：清理工作完成　污水處理廠有關設施停止運作

今日（26日）沙田污水處理廠喉管故障，導致污泥溢出，令沙田至馬鞍山一帶臭氣熏天，有居民形容為「爆屎渠」氣味。渠務署傍晚在社交媒體表示，沙田污水處理廠內的清理工作已經完成，氣味亦已消散，不會對人體帶來負面影響，環保署亦證實水質已大致回復正常水平。署方指，有關設施已停止運作，正調查故障原因，並再度就事故致歉。



今日（26日）沙田污水處理廠內的污泥及廚餘共消化系统其中一段喉管發生故障，於廠房範圍內有少量污泥溢出。（羅日昇攝）

渠務署指表示，傍晚6時30分，沙田污水處理廠內的清理工作已經完成，現場錄得的氣味已回復正常水平。污水處理廠今早發生故障的相關設施，亦已停止運作，並進行檢查維修。署方正調查有關設施故障原因，會採取所有必要措施，以避免類似事件再次發生。署方再次為今次事故引致的不良氣味及對沙田和馬鞍山一帶市民造成的影響表示歉意。

而根據環保署於城門河的實時水質監測，期間主要水質參數包括溶解氧量及酸鹼值並無異常，而水中渾濁度錄得有短暫升幅後已回落，數據顯示水質已大致回復正常水平。署方指, 有關氣味亦已消散，不會對人體帶來負面影響。

沙田區被臭氣濃罩，網民笑道「500年一遇的屎臭」，政府部門終尋獲源頭。渠務署在社交媒體表示，今日（26日）沙田污水處理廠內的污泥及廚餘共消化系统其中一段喉管發生故障，於廠房範圍內有少量污泥溢出。（資料圖片）

今日早上開始，沙田區居民指城門河沿岸傳出陣陣「屎味」，臭味由沙田市中心至馬鞍山一帶都聞到。政府部門終尋獲源頭，證實沙田污水處理廠內的污泥及廚餘共消化系统其中一段喉管發生故障，於廠房範圍內有少量污泥溢出。