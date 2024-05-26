大美督印度籍女子騎單車落斜失控　猛撼閘杆送院不治

大埔發生涉及單車的致命意外。今（26日）晚約7時，一名女子騎單車沿船灣淡水湖水壩斜路落斜，途至近大美督路、近水上活動中心及白普理賽馬會青年旅舍附近時，失控「自炒」撞向一出入口的閘杆，重創昏迷，途人見狀慌忙報警，惜事主由救護車送往那打素醫院搶救後，證實不治。據了解，死者年約30歲，印度籍，持有香港身份證。



警方回覆指，警方正調查今晚（5月26日）在大埔發生的一宗致命交通意外，意外中一名外籍女子死亡。晚上約7時，該名30歲女子踏單車沿大美督路、往大美督市中心方向行駛，當踏至近大美督路66號下斜時，據報失控撞向一閘杆。該名女子胸口受傷，昏迷被送往雅麗氏何妙齡那打素醫院治理，於晚上8時12分被證實死亡。案件交由新界北總區交通部特別調查隊跟進調查。



警方呼籲，任何人如目睹意外發生或有任何資料提供，請致電3661-3800 與調查人員聯絡。



現場豎有警告牌。

當局在涉事路段上，包括斜路兩端，掛上以中英兩文寫成的告示牌，警示腳踏車使用人士指使用斜路時，必須落車推車。

同一路段於大約8年前亦曾發生致命單車意外。2016年12月10日（周六）晚上７時半左右，一名當時18歲姓劉少女，踩單車至大美督路落斜時，亦撞向上述大閘，由救護車昏迷送往沙田威爾斯親王醫院，其後證實不治。

女事主騎單車落斜失控撞向閘杆，送院後不治。