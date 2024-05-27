北大嶼山公路往機場方向　巴士與工程車相撞　多名巴士乘客受傷

撰文：凌逸德
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今日（27日）上午11時33分，北大嶼山公路往機場方向，有巴士與工程車相撞。警方接報有4至5名巴士乘客受傷。多部救護車前往協助，現場交通受阻。

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