海關新田及九龍灣搗「白牌煙」倉庫　檢$1800萬貨拘兩漢

海關今日（27日）在新田及九龍灣，先後搗破假冒已完稅香煙的「白牌煙」儲存倉庫，檢獲約400萬支白牌煙，市值約1,800萬元、應課稅值約1,320萬元，並拘捕兩名負責管理及營運倉庫的男子，相信兩人當時正在新田的鐵皮倉庫，將私煙重新包裝，再搬運到位於九龍灣一座工業大廈的倉庫儲存，等待日後分銷。



海關在新田金錢村一個約3,000呎的鐵皮倉庫，搜出約150萬支白牌煙。（海關提供）

海關稅收罪案調查科調查主任郭威表示，人員根據風險評估，今日中午在新田金錢村一帶一個約3,000呎的鐵皮倉庫外，截查兩名本地男子，並在倉內搜出約150萬支白牌煙。關員之後將兩名男子押解到九龍灣一座工廈的倉庫進一步調查，再在一個約500呎的倉庫內，檢獲約250萬支白牌煙。兩名涉案男子被捕，其中一名61歲男子報稱司機，另一32歲男子報稱無業，海關相信他們相識，正調查兩人是否有黑社會背景。

海關在新田的白牌煙儲存倉拘捕兩名男子，將兩人押到九龍灣一工廈調查，並在工廈內一個約500呎的倉庫內，再檢獲約250萬支白牌煙。（任葆穎攝）

+ 1

海關強調，會繼續嚴厲打擊假冒已完稅香煙的私煙，並會調查白牌煙銷售到市面的分銷渠道，以及密切監察市面各個零售點的情況；又呼籲香煙零售商積極向海關舉報這些來歷不明的香煙推銷。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁2年。市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/）舉報懷疑私煙活動。