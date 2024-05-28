12人墮網購騙局失71萬　警「放蛇」一男斷正　另兩男女骨幹同落網

再有市民墮入網購騙局，損失逾70萬元。警方表示，今年3月25日至5月23日期間，先後接獲12名市民報案，指在網上購物平台Carousell被「彈票黨」騙去貨物，種類包括手袋、銀包及手錶，總共涉款約71萬元，其中最高價值是一隻約18.5萬元的手錶。警方調查後，昨日（27日）以「串謀行騙」先後拘捕2男1女，包括骨幹成員。



案中騙徒假冒買家訛稱想購買受害人放售的貨物，受害人同意後便相約交收並提供個人銀行戶口作收款用途。詐騙集團隨後透過銀行櫃員機存入空頭支票，假裝過數予受害人，再派人假冒買家進行交收。受害人隨後登入網上銀行檢查交易紀錄，見到金額入帳，以為已經過數而交出貨物。

港島總區刑事部經深入調查後，昨日（27日）在油麻地進行埋伏式行動，拘捕一名正與事主交收貨物的男騙徒。警方隨後亦在油麻地拘捕另外1男1女骨幹成員，3人罪名為「串謀行騙」。被捕人年齡介乎28至36歲，分別負責與受害人交收貨物及接收贓物。警方拘捕行動仍然繼續。

警方提醒市民，在交易時不應只查閱銀行的「戶口存款」結餘，而應該仔細看清「可用結餘」，要注意貨款反映在「可用結餘」才算是成功收到款項，切勿單憑入數收據作實。市民亦可在警方的一站式防騙伺服器內輸入對方網上購物平台帳戶名稱或聯絡電話，便可即時得到一個詐騙風險評估，避免高危的交易。