黃竹坑道近香港仔警署爆水管　水務署冀周三午夜前完成搶修

香港仔黃竹坑道爆水管影響交通。下午4時47分，黃竹坑道1號往香港仔隧道方向、近香港仔工業學校及香港仔警署對開有水管爆裂，並引致路陷，影響範圍面積約10米乘10米，馬路被淹浸，交通受阻。

運輸署表示，黃竹坑道往香港仔隧道方向近香港仔警署的部分行車線，現已封閉，駕駛人士只可使用餘下行車線行車，現時上址交通繁忙。水務署表示，事故令南朗山、壽臣山及黃竹坑沖廁水供應受影響，工程團隊正24小時搶修，黃竹坑道東行線其中一條行車線因此需暫時封閉，署方爭取於明日（29日）午夜前完成喉管維修工程，以盡快恢復相關鹹水供應。



香港仔黃竹坑道爆水管，行車路被黃泥水淹浸。（讀者提供片段截圖）

從網民拍攝的照片和影片可見，現場一段行車路被黃泥水淹浸，水深達半個車轆，汽車經過時濺起大量水花，路面大塞車，有警員在場指揮交通。

香港仔黃竹坑道爆水管，行車路被黃泥水淹浸。（趙式浩 Howard Chao fb片段截圖）

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水務署在「滴惜仔」facebook表示，署方今午接報香港仔工業學校附近有水管爆裂，隨即派員到場跟進，並截斷一段直徑450毫米鹹水管的供應，以保障行車安全。事故令南朗山、壽臣山及黃竹坑沖廁水供應受影響。為配合喉管維修工程，該署須封閉香港仔黃竹坑道東行線其中一條行車線。工程團隊正進行24小時搶修工作，冀爭取於明日午夜前完成喉管維修工程，以盡快恢復相關鹹水供應。水務署對受影響市民表示歉意。