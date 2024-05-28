海關破兩宗空運毒品案拘3男　水果乾罐內藏20公斤大麻花值$400萬

海關5日內接連偵破兩宗空運毒品案，合共檢獲約20公斤、市值約400萬元懷疑大麻花，全部被抽真空放入透明袋，再暗藏於水果乾罐內。海關其後通過監控遞送行動，成功拘捕3名本地男子，其中兩人已被落案起訴，明日（29日）在屯門裁判法院提堂；剩餘一人獲准保釋。



行動中，海關拘捕3名男子。（林振華攝）

海關上周一（20日）根據風險評估，在機場檢驗一批由美國抵港、報稱載有水果乾的空運貨物，在40個水果乾罐內，檢獲9公斤懷疑大麻花。人員根據託運人及收貨人資料篩查後，上周四、六（23及25日）鎖定另一批同樣來自美國、但分別由機場及深圳灣口岸到港、報稱載有電話的空運貨物，再發現內有48個水果乾罐，暗藏共11公斤懷疑大麻花。

海關毒品調查科接手追查後，通過監控遞送行動，先在上周六（25日）於流浮山一個物流場，拘捕一名27歲涉案男子；再在昨日（27日）於流浮山拘捕兩名涉案男子（49及56歲），並於兩人的私家車中，檢獲共約100克懷疑大麻花及毒品包裝工具。

首名被捕男子報稱任職物流倉務員，他已獲准保釋候查；其餘兩人分別報稱為店主及物流人員，已共同被控以一項企圖販運危險藥物罪，其中一人則被加控兩項企圖販運危險藥物罪，明日（29日）在屯門裁判法院提堂。

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海關毒品調查科機場調查課毒品調查主任羅秀蘭督察稱，毒販利用物流倉長時間儲存包裹，企圖逃避執法人員追查，幸最終仍成功破案。海關呼籲物流業應小心新的客戶，建議業界可要求客戶提供更多資料，例如公司登記文件、貨物資料、發票、裝箱單等，避免被毒犯利用來運毒。

海關呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。此外，市民亦要避免將個人資料或地址交予他人以作收取郵包或貨物用途。

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。市民可致電海關24小時熱線2545-6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。