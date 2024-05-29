港每13分鐘一騙案　每日損失$2500萬　警偕物管公司宣傳防騙

根據警方2023年統計，香港平均每13分鐘，就有一宗騙案，每日損失總額超過2,500萬元。西區警區於2023年全年分別錄得344宗騙案，雖較前年有所回落，但警方仍積極推廣防騙訊息。警方聯同新城市管理服務有限公司合作，將舉行為期半年的「防騙收據」先導計劃2.0，在不同屋苑內擺設大量防騙宣傳海報及易拉架，教導住客提防騙案及安裝防騙視伏APP。此外亦會在旗下西區及南區物業管理大廈管理費收據，印製新一輯防騙宣傳口號「防騙視伏器，防騙是福氣，你下載咗未？」



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警方聯同新城市管理服務有限公司合作，舉行為期半年的「防騙收據」先導計劃2.0。（警方提供）

警方表示，根據2023年統計，香港平均每13分鐘，就有一宗騙案，每日損失總額超過2,500萬元。常見騙案手法包括「網上購物騙案」、「求職騙案」、「投資騙案」、「電話騙案」、「援交騙案」及「網上情緣騙案」等。其中西區警區於2023年全年錄得344宗騙案，而2022年則錄得399宗騙案，雖然數字有所回落，但警區仍十分關注相關案件及仍會繼續打擊相關案件。

去年西區警區連同新城市管理服務有限公司，透過其物業服務每個月管理費收據，將防騙訊息帶到南區及西區共超過80座大廈、約7,500個住宅及商戶，宣傳反應相當熱烈。

今年，西區警民關係組與新城市管理服務有限公司楊綺董事副總裁再度合作，由今年6月至12月將舉行「防騙收據」先導計劃2.0，在旗下西區及南區物業管理大廈管理費收據，印制新一輯防騙宣傳口號「防騙視伏器，防騙是福氣，你下載咗未？」

除此之外，西區警區向新城市管理服務有限公司30多名管理層人員提供防騙講座，該公司印製大量防騙宣傳海報及易拉架放在該公司之西區及南區屋苑內，並由管理公司人員教導住客提防騙案及安裝防騙視伏APP。

西區警區經常透過不同社交媒體平台，包括Facebook、Instagram及小紅書等，聯同公共機構、私營機構、學校及民間組織舉辧不同方式的防騙傳宣活動及防騙講座等，同時發掘更多不同渠道，務求做到「無孔不入」的防騙宣傳，以提升大眾自我保護意識。

打擊「搵快錢」罪行是警務處長首要行動項目之一。為提高市民的警覺性，警方致力採用多機構合作模式，加強市民對網絡安全及使用互聯網和社交媒體相關風險及責任的意識；打擊「搵快錢」罪案。