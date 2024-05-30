元朗大棠山道電單車失控撞鐵欄　司機死乘客傷　兄弟陰陽永隔

元朗發生致命車禍。周四（30日）凌晨零時半左右，據報一輛電單車沿大棠山路行駛，途至避雨亭對開時，突然失控自炒。其中年約30歲男司機登時不省人事，男乘客則仍有知覺。救護員接報趕至現場，先將昏迷不醒的男司機，急送博愛醫院搶救，惟至凌晨1時許證實傷重不治；而男乘客則傷勢不輕，須直接送往屯門醫院救治。

警方正調查車禍成因，包括是否超速導致失控。

據了解，死者及傷者為一對兄弟。較早前，涉事兄弟與其他友人，乘坐一輛TESLA私家車在區內消遣，隨後由於有人想遊車河，於是載同兄弟兩人返回其位於屯門寓所，取回其購入僅數個月的川崎（Kawasaki）電單車。其中男死者駕駛電單車載同弟弟，偕TESLA一同行駛前往大棠山路，未料駛至上址時失控撞欄，釀成慘劇。



就現場所見，涉事電單車撞毀路邊鐵欄，欄杆變型、地磚被撬起。電單車車身仍豎立在鐵欄旁，零件四散嚴重損毀。現場留下相信屬於死傷者的頭盔及鞋，大量機油則沿斜路流向對面馬路。據知，事發後死傷者疑被電單車壓住，當時TESLA上的朋友見狀，立即將車扶起救人，是以救援人員到場時，電單車呈豎起狀態。至於TESLA上的友人，事後駕車趕至醫院了解情況。

就現場所見，涉事電單車撞毀路邊鐵欄，欄杆變型、地磚被撬起。電單車車身仍豎立在鐵欄旁，嚴重損毀。現場留下相信屬於死傷者的頭盔及鞋，大量機油則沿斜路流向對面馬路。

就現場所見，涉事電單車撞毀路邊鐵欄，欄杆變型、地磚被撬起。電單車車身仍豎立在鐵欄旁，嚴重損毀。現場留下相信屬於死傷者的頭盔及鞋。

就現場所見，涉事電單車撞毀路邊鐵欄，欄杆變型、地磚被撬起。電單車車身仍豎立在鐵欄旁，嚴重損毀。