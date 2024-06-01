深水埗海壇街路邊現小窿　一日間驚變12米巨窿　路牌鐵欄墮坑

深水埗發生路陷，驚現長12米、深達4米的大洞。昨日（5月31日）下午約5時半，海壇街及桂林街交界發生路陷，據報有車輛行車時受影響。據悉，當時現場未有車輛受影響，但行人路邊的數格無障礙導盲膠磚有下陷情況。維修人員以圍欄圍封及檢查情況。



沒料到經過一日維修及懷疑天雨影響，路陷範圍大幅擴大，路政署回覆《香港01》查詢時確認昨日已接獲路陷報告，今午再觀察時發現巨窿面積達8米乘12米、深度達4米。今午（6月1日）下午4時許，記者於現場所見，「海壇街」路牌、交通指示路牌、多個路邊鐵欄、水務署膠馬等均跌入洞內。洞內水管、電線外露，且有黃泥積水。當局圍封現場派員搶修，有路過的市民驚見此「奇景」，拿出手機拍照記錄。



運輸署曾表示，因路面下陷，由2024年5月31日至2024年6月5日期間，由下午9時至翌日上午8時，海壇街介乎欽州街與桂林街之間的全線封閉。不過，受路陷擴大影響，署方於傍晚近6時公布，上址路段會一直封閉至2024年6月7日上午6時止，呼籲駕駛人士考慮改用其他道路。受影響巴士現已改路行駛。水務署則稱會聯同渠務署及路政署跟進相關維修工作，以爭取於下周一（6月3日）凌晨起分階段重開相關路面。



深水埗海壇街及桂林街交界發生路陷，路洞深達3米，洞內有積水。（王譯揚攝）

+ 6

深水埗區區議員林偉文於現場視察情況，指有居民反映現場有滲漏情況，故上址應正進行工程，起初有個小窿，懷疑因天雨影響衝走沙泥，導致路陷情況擴大。相關部門水務署、路政署、渠務署跟進，暫無收到停水停電報告，未知何時可完成修復。

水務署在轄下「滴惜仔」facebook專頁表示，該署經視察後發現沒有供水水管損毁。渠務署已安排承建商完成相關雨水渠及污水渠初步檢查，並確認兩條約2米深、分別直徑約225毫米的污水渠及直徑300毫米的雨水渠有局部損壞。水務署、渠務署及路政署會聯合調查今次路陷的原因，並會繼續跟進相關維修工作，以爭取於下周一凌晨起分階段重開相關路面，減少道路使用者不便。

深水埗海壇街及桂林街交界發生路陷，昨日（5月31日）事發初期，路洞面積小如數格階磚。

路政署回覆查詢時則表示，昨日傍晚收到報告指深水埗海壇街及桂林街交界有路陷，隨即派員視察，發現有地下喉管損毁，遂通知相關部門到場調查。該署今早聯同相關部門實地視察，確認有相關部門的渠管損毀，相關部門已展開渠管及相關路面復修工程。據署方今日下午的觀察，路陷範圍約為8米乘12米，深約4米。路政署已指示承建商隨時候命，在有需要時向相關部門提供適切協助，務求盡快完成復修工程以重開受影響路段。該署亦會繼續與相關部門協調跟進是次路陷的原因。