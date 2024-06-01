華豐大廈火｜新法團11人全勝　主席籲業主同心：嚴密監察法團工作

劏房賓館林立的佐敦華豐大廈，4月10日發生三級火警，導致5死40傷。一場奪命火警，揭發大廈管理不善，內部問題叢生，法團內訌不絕。《香港01》記者在大火三周後曾巡視大廈，發現大廈仍未完成修復，且疑因保安不足而爆竊案頻生，當時由時任主席葉小紅帶領的法團管理委員會曾開會商討善後工作，但葉在會上表示因私人理由辭任主席，引起眾人嘩然。大廈最終於今日（6月1日）進行特別業主大會，撤換法團管理委員會全員並重選，早前表明辭任的葉小紅，再度出現在補選委員參選人名單上，並曾在與會業主前發言，但最終落選；新法團11人全數勝出當選，踢走舊法團。



發生三級火的華豐大廈，6月1日召開特別業主大會。（梁偉權攝）

補選委員參選人名單共21人，其中11人屬於新法團，政綱為「改革法團，重回正軌」、「改善環境，整治罪惡」、「行政透明，財政公開」。過去大廈被指為求慳錢並無聘請物管公司，只聘用早夜更各一個保安，導致大廈治安及環境惡劣；亦沒有聘請清潔公司，後樓梯積滿垃圾；火災後只有一部升降機能運作前往高樓層，其餘3部升降機修復無期；而大廈未驗樓、未改善消防安全等，種種問題為人詬病。故新法團於政綱中表明上任後會正式聘請管理公司、盡快解決電梯問題、並與區議員合作解決災後問題。最終新法團11人壓倒性全數獲勝當選，代表在眾業主鼓掌歡呼聲中致辭，稱：「請大家嚴密監察法團工作，大家同心」。是日的業主大會中，出席部門亦包括市建局、消防處、屋宇署等，議程中包括揀選升降機承辦商、消防工程承辦商，以及集資等問題。

新任主席盧先生接受電話訪問時表示，他過往曾任數年主席，直言當時「做到運作靚仔」，大廈、法團沒有任何官司，惟當時他想要推行多項新政策，包括設立大廈鐵閘及設門禁，以防有陌生人隨意出入；每層三條走廊加設閉路電視；聘請管理公司等，均被人推翻，令他感到心力交瘁，最終交由他人任主席。惜大廈管理上漸漸出現種種問題，結果引發一場火警，他慨嘆若當時有實行各政策，或有助阻止火警發生，減少人命傷亡，甚至能找到起火成因。

眼見大廈每況愈下，「我個心想做好華豐大廈」，但過往承受不少壓力，令盧心生膽怯，惟主席之位無人敢擔當，他稱「好多人游說我，唯有我擔起支旗」，但坦言參選前夕仍焦慮不已，「砌返隻船好大心力」。

對於今次壓倒性11人成功全數當選，盧表示11人都是有識之士，都是在社會拼搏，希望大家憑個人所長，幫助大廈重回正軌，同時呼籲業主們應同心合力，「大廈大家都有份，唔係淨係我哋做，開會要出多啲嚟，幫手推動，知道大廈發生咩事，監察住我哋做一啲嘢，大家開開心心有個美滿環境。」

新法團會完成被撤換法團的餘下任期，大約一年半時間。上任之初，他們會即時找顧問勘測火災後大廈情況，然後進行招標，盡快改善大廈問題，期望半年內能完成初步較簡單的工作；至於大廈較深層次的問題，包含火警導致人命傷亡等法律問題，需與律師再從長計議。