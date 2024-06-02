180名菲傭印傭應邀參觀東九龍警察總部　與警員互動提升防騙意識

東九龍總區防止罪案辦公室今日（6月2日）邀請近180名菲律賓及印尼外傭參觀東九龍警察總部，目的透過互動，加強她們對警隊的認識及防罪防騙意識。活動獲得駐港菲律賓總領事Ms. Germinia V. Aguilar-Usudan、駐港印尼總領事Mr. Yul Edison及其僱傭公會支持。

活動期間，外傭近距離與警員互動，認識不同警務工作，包括觀看警犬表演、參觀衝鋒隊、交通部及模擬「認人行列」；同時了解報案程序，認識本港常見的網上騙案及預防方法，提醒個人戶口被用作「洗黑錢」等非法用途的風險 。



活動期間，外傭近距離與警員互動，包括觀看警犬表演、參觀衝鋒隊、交通部及模擬「認人行列」。

東九龍總區刑事部留意到犯罪集團近日於虛擬銀行設立傀儡戶口的情況有上升趨勢，更招攬不少印尼及菲律賓籍家庭傭工開設網上戶口，為犯罪集團清洗黑錢。有見及此，東九龍總區刑事部於上週展開「凌煙」及「裂空」反洗黑錢行動，成功瓦解犯罪集團及拘捕多名傀儡戶口持有人，當中不少為外傭，他們因對香港法例不熟識而誤墮法網。

警方希望藉此提醒市民，不要將個人銀行戶口出租、出售或借予別人，犯罪集團有可能將戶口用作接收或轉移犯罪所得，戶口持有人有機會違反香港法例第455章「有組織及嚴重罪行條例」第25條。此舉或觸犯「洗黑錢」罪，一經定罪，可被判處罰款最高500萬港元及監禁14年。警方呼籲市民保護個人資料及銀行戶口，「唔租、唔借、唔賣」。如有任何疑問或需要協助，立即與警方聯繫。

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