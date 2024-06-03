深水埗海壇街路陷｜快線解封　桂林街仍不得左轉入海壇街

深水埗海壇街上周五（5月31日）發生路陷，地面出現約8米乘12米、深約4米的巨坑。水務署及渠務署的工程團隊經過全力搶修，今日（3日）可見，部份坑洞已修復好，海壇街（介乎欽州街與桂林街之間）往荔枝角方向快線今早已重開，並恢復行車。至於受影響路段的慢線則爭取於本周三（5日）重開，目前桂林街仍不得左轉入海壇街。



今日（3日）可見，部份坑洞已修復好。（翁鈺輝攝）

政府表示，水務署會安排已臨時恢復行車的快線進行路面永久修復工程，預計於本周五（7日）早上交通繁忙時間前完成。目前因路面下陷，海壇街介乎欽州街與桂林街之間的慢線仍然封閉，駕駛人士只可使用餘下行車線行車。同時，車輛仍然不能由桂林街左轉入海壇街。

路陷面積約為8米乘12米，深約4米。範圍內約2米深處，有一條直徑約225毫米的污水渠及一條直徑約300毫米的雨水渠局部損壞，渠務署已採取臨時措施截流，並安排泵車臨時收集污水，確保有關渠務設施能保持運作，並計劃在路面緊急維修工程完成後，適時重置該兩段渠管。屋宇署則稱，亦已派員視察路陷位置附近的樓宇，檢視後認為該些樓宇整體結構沒有明顯危險。

水務署、渠務署及路政署正進行聯合調查路陷原因。初步估計，近日大雨可能是加劇水土流失引致路陷的其中一個原因，相關部門會繼續全面及深入調查。而為進一步了解其他地底設施有否受路陷影響，水務署已安排專家在附近路面使用雷達探測，現正檢視路底狀況 ，暫時未發現附近有出現路陷情況。