土瓜灣工廈命案｜40歲男倒斃手推車　死者與被捕人相識均來自內地

土瓜灣工廈發生命案，一名男子被發現躺臥美華工業中心地出入口一輛手推車上，送院後不治。死者姓汪（40歲），與3名涉嫌非法處理屍體的被捕人均來自內地，互相認識。今早（3日）警員繼續到工廈調查，涉事單位已被鐵鏈鎖上大門，內有大量裝修工具等雜物。據街坊透露，單位不時有內地人出入，不排除被改裝成劏房。



土瓜灣工廈命案中，一名男子被發現躺臥美華工業中心地出入口一輛手推車上，送院後不治。死者姓汪（40歲），與3名涉嫌「非法處理屍體」的被捕人均來自內地。（翁鈺輝攝）

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3名被捕人分別姓許（35歲）、姓汪（36歲）及姓陳（51歲），涉嫌「非法處理屍體」，現正被扣留調查。據了解他們與死者均持雙程證來港，互相認識，而死者被發現時身上有酒氣。

警方昨日（6月2日）下午約3時35分接獲途人報案，指路經土瓜灣道94號美華工業中心地下停車場出入口時，發現一名男子躺臥一輛手推車上，用一張被蓋着，且身上帶有酒氣。男子陷入昏迷，被送往伊利沙伯醫院後不治。經調查，死者姓汪（40歲），懷疑在上址單位暈倒後，被3名被捕人以手推車搬運至地下。

涉事單位大門被警方以鐵鏈鎖上，可見門外堆滿雜物，包括裝修工具、風扇等。據街坊所講，單位1000多呎，平時多內地人出入，不排除被間隔成劏房單位作住宅之用。