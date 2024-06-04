海關葵涌元朗搗兩私煙儲存倉　檢$5,700萬貨拘一男

海關稅收罪案調查科5月29日在葵涌及元朗，搗破兩個大型私煙儲存倉庫，總共檢獲近1,260萬支懷疑私煙，市值近5,700萬元，應課稅值約4,200萬元，扣查兩輛涉案車輛，拘捕一名涉案男子，相信他是一個活躍於新界區私煙集團的成員。不過，海關相信有小部分私煙已流出市面。



香港海關稅收罪案調查科稅收調查第一組調查主任陳嘉豪（梁偉權攝）

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香港海關稅收罪案調查科稅收調查第一組調查主任陳嘉豪交代案情指，關員跟蹤一夥活躍與新界區的走私香煙集團，於5月29日下午，發現該集團成員在葵涌打磚坪街一工廈內，正搬運一批私煙到停車場的兩輛涉案車輛上，關員隨即採取行動，突擊搜查了該工廈單位，並在單位內檢獲約130萬支懷疑私煙，同時拘捕一名37歲男子，相信他是私煙集團骨幹成員，負責運送私煙，並是涉案單位的承租人。其後關員搜查停車場的兩架涉案貨車，再檢獲110萬支懷疑私煙。

同日晚上，關員突擊搜查位於元朗丹桂村鐵皮場，再檢獲約1,020萬支懷疑私煙。

在葵涌及元朗，搗破兩個大型私煙儲存倉庫，總共檢獲近1,260萬支懷疑私煙，市值近5,700萬元，應課稅值約4,200萬元。（梁偉權攝）

本次行動檢獲懷疑私煙共約1,260萬支，涵蓋13個品牌。海關相信這批私煙經不同渠道進口香港，集中儲存在元朗鐵皮場，經重新包裝，再推出市場銷售；當中更涉及以不同包裝物料作掩飾，例如企圖偽裝成鞋或紙巾等一般貨物。私煙集團重新包裝私煙後，會分批儲存在不同地，企圖減低被偵查後的損失，並利用鐵皮場隱蔽、偏遠的特點企圖逃避海關偵查。

初步調查顯示，該鐵皮場運作了約兩星期，海關估計該批私煙主要供應本地市場，其中三成屬「白牌煙」；另外三成可能會經海路或空運，送到不同亞洲地區銷售。海關已將該批私煙交給海外執法部門跟進，以堵截該批私煙的出口。

海關相信本次行動已對私煙集團造成嚴重打擊，但仍在追蹤私煙來源及去向，案件仍在調查中，不排除更多人被捕。

海關亦會繼續根據風險評估和情報分析從源頭堵截，並透過針對儲存及分銷等多管齊下的執法策略，致力打擊私煙活動，海關提醒市民，買賣私煙同屬違法。根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。另根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁兩年。市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/）舉報懷疑私煙活動。