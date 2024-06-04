小西灣邨瑞樂樓停電｜政府開放社區會堂　區議員料今晚可臨時供電

小西灣邨瑞樂樓今日（4日）清晨5時51分，疑有電錶房機器過熱冒煙，導致大廈「斷電」。港燈回覆《香港01》查詢時表示，可望今日傍晚前完成港燈一方提供的臨時電力；惟瑞樂樓住戶何時恢臨時電力，要視乎客戶的電力承辦商進度。區議員則指，相關人員下午開始從其他樓宇駁電，料今晚可恢復臨時供電；民政處已開放小西灣社區會堂予受影響居民使用。



今晨（4日）事發時，大量濃煙席捲半空。（讀者提供）

港燈表示，今晨5時許，小西灣邨瑞樂樓地下的客戶電掣房發生火警，港燈在變電站內的保護系統即時發揮作用，並隔離發生故障的客戶供電裝置。由於客戶供電裝置出現故障，因此瑞樂樓的電力供應於5時52分中斷。港燈派出工程人員全面檢查現場的港燈供電設備，確認一切正常後，早上7時39分恢復港燈的電力供應。但瑞樂樓內部分住戶的供電裝置在火警中損毀，瑞樂樓暫時未有電力供應。

港燈續指，屋邨管理公司已安排電力承辦商，搶修瑞樂樓自身的電力設備；港燈工程人員亦已和負責屋邨管理的房屋署人員，制訂如何向瑞樂樓提供臨時電力供應方案，並可望在今日傍晚前，完成港燈一方提供臨時電力的相關工程，準備為瑞樂樓住戶提供臨時電力供應；但受影響的瑞樂樓住戶何時可獲得臨時電力，要視乎負責客戶方搶修的電力承辦商的工程進度。港燈工程人員會全程在場配合，並提供所需協助。

東區區議員何毅淦稱，搶修材料下午約2時已送到，相關人員正從鄰近瑞喜樓和瑞富樓駁電；另一名區議員植潔鈴指，預計今晚稍後才恢復局部供電，由於電梯受影響，關愛隊派員接送學童放學回家；她亦在社交媒體表示，由於意外中斷供水，水務署於早上約11時30分派出水車為受影響市民緊急供水；民政署亦聯同關愛隊為住戶提供臨時應急物資。

另外，東區民政事務處已開放小西灣社區會堂（香港小西灣小西灣道15號小西灣綜合大樓地下）作臨時庇護中心，予有需要市民使用。處方會密切留意情況，並與其他政府部門聯繫，提供適切協助。

+ 6

樓高33層的瑞樂樓，共有594個單位。居住12樓的徐先生今早受訪時指，清晨時份突然聽到隆然巨響，他形容「打雷咁大聲」，繼而煙霧瀰漫，於是收拾細軟離開，並拍門叫喚鄰居。他指當時時間尚早，情況不太混亂。