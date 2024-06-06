天眼直擊︱深水埗按摩店比熊犬遭光頭男抱走　狗主報警兼網上尋狗

深水埗懷疑發生偷狗案。汝州街283號地下一間按摩店飼養的兩個月大比熊犬「孖八」，昨日（5日）早上約11時許，疑走出街上後被一名光頭男抱走。店舖「天眼」拍低過程，可見女店員開門為店外客人介紹時，比熊犬伺機走到街上遊蕩，惟店員未有察覺。數分鐘後，一名光頭男抱起「孖八」放在消防栓上，最後將牠抱走。狗主事後報警，同時在網上承認員工疏忽，並「由朝行到晚」向逾百間店鋪查問，呼籲該名男子盡快歸還「孖八」。



一名光頭男將「孖八」抱走。（facebook 影片截圖）

據閉路電視片段可見，昨早11時許，一名男子在店外查看價錢牌，一名女店員開門為其介紹時，「孖八」趁機奪門而出。其後，女店員招呼該名男子入內，未有為意狗狗在外面遊蕩。「孖八」在外逗留兩至三分鐘後，一名光頭男走近將其抱起，將牠放在消防栓上，整理一輪便把牠抱走。店主發現愛犬失蹤後，報警處理。

狗主王先生表示，家人在汝州街經營按摩店約兩至三年，早前店外尋獲一隻走失比熊犬，其母將牠收留，最終透過網上平台幫牠尋回主人。王生續稱，由於母親對比熊犬念念不忘，於是約早前他們從朋友手中領養了「孖八」，她是狗女，現時約3個月大，頸上亦戴有啷啷頸圈。

由於王母要打理按摩店，故長期留店，「孖八」亦放在店內照顧。王生續稱，涉事女店員新上班兩天，並不熟悉環境；其母親亦剛好有事走開，因此未有留意到「孖八」走出街。王先生今日（6日）在基隆街「由朝行到晚」，向超過100間店鋪查問及張貼街招，最後有3人稱認得該名光頭男經常於附近徘徊，他明日會再在深水埗一帶尋狗。

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