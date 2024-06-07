3款「尿袋」實際電容量較聲稱少兩至三成　海關拘供應商負責人

海關早前跟進調查一名涉及違反《商品說明條例》的案件時，發現3款俗稱「尿袋」的外置充電器，實際電容量與其聲稱的不符，其中一款報稱電容量1萬毫安培小時，其餘兩款報稱電容量8,000毫安培小時。海關將樣本送往認可檢測所檢驗，結果顯示3個樣本的電容量分別為5,250.4毫安培小時、5,311.6毫安培小時及7,599.2毫安培小時，較所聲稱的少約兩至三成。關員遂於昨日（6日）採取執法行動，拘捕涉案電子和電腦用品供應商的一名35歲男負責人，他已獲准保釋候查。



海關表示，未有發現該3個樣本具潛在安全風險。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

海關發現3款俗稱「尿袋」的外置充電器，實際電容量與其聲稱的不符。（海關提供）

根據《商品說明條例》，任何人在營商或業務過程中供應已應用虛假商品說明的貨品，或管有已應用虛假商品說明的貨品作出售用途，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。海關提醒商戶遵守《條例》的規定，而消費者亦應光顧信譽良好的商戶，購買前更應清楚了解所購買產品的詳細資料。

市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑違反《條例》的事宜。