長沙灣虐兒｜保安道圖書館爆粗打女片瘋傳　警主動調查閃電拘母親

長沙灣懷疑發生虐兒案。網上今午（7日）瘋傳一段影片，可見保安道公共圖書館內，一名女子疑因教導功課問題大動肝火，對一名年幼女童又打又罵，期間怒極「爆粗」、「搣耳仔」及「兜巴星」，最後更一手將其扯起推走，帶至後樓梯繼續打。

消息稱，深水埗警區刑事部留意到相關網片後主動調查，翻看閉路電視片段及向市民查問。及至晚上8時許，迅速在長沙灣區拘捕涉案女子，據悉她為女童母親，她被押返長沙灣警署；而案中7歲女童稍後會安排送院檢驗。警方呼籲市民如發現同類事件，立即報警。



涉案女子被捕。押返長沙灣警署。（陳浩然攝）

相關片段長約3分25秒，可見一名女子、一名女童及一名男童，坐於保安道圖書館一張矮枱溫習功課。當時女子面帶怒氣斥責女童，「已經3點鐘，十個字都未溫完？出去啦！出去打妳呀我同妳講！我忍唔到㗎喇！」其後女子喃喃自語繼續暗罵，突然大大力搣向女童耳朵，「完全唔識嘅！你上咗堂呀？咩問題呀？咁都數唔到？妳係咪有病呀？」

涉案女子被捕。押返長沙灣警署。（陳浩然攝）

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女子怒氣未消，激動地粗口橫飛辱罵女童，「唔識串呀？點樣讀呀？」繼而反手「兜巴星」掌摑，女童被大力打中後，立即擰頭閃避。女子然後望實女童近20秒，即一手扯起女童將其推走。其後片段轉至後樓梯位置，可見女子多次大力手打女童，片段至此結束。女童由始至終均未有駁嘴，只是默默擦眼及抹面。

女子疑因教導功課問題大動肝火，對女童「搣耳仔」。（網上影片截圖）

女童被帶至後樓梯繼續打。（網上影片截圖）

▼ 警員今日（6月7日）到保安道圖書館調查▼



探員今日（6月7日）到圖書館調查，並向市民查問。（陳浩然攝）