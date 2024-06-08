紅磡16歲女捱訓練巴士撞　飛彈數米倒地昏迷送院　司機涉危駕被捕

紅磡發生巴士撞到途人意外。今午（8日）4時24分，警方接報指一輛巴士，在紅磡馬頭圍道21號對開撞到一名女途人。救援人員趕至，發現該名16歲女事主昏迷倒臥在馬路上，她頭及四肢受傷，被送往伊利沙伯醫院搶救。意外後，涉事城巴訓練巴士停在行人過路處上，右邊車頭擋風玻璃破裂成蜘蛛網狀；從網上圖片可見，女事主疑被撞飛，倒臥在巴士前方數米外的路面，多名熱心途人上前查看其傷勢，地面則遺下一把破爛的雨傘。

現場消息稱，涉事城巴訓練巴士當時正沿馬頭圍道南行，女事主由嘉維邨一邊衝出馬路，被巴士右邊車頭撞到。警方正調查是否有人衝燈肇禍。警方經初步調查，以涉嫌「危險駕駛導致他人身體嚴重受傷」罪拘捕60歲姓陳男司機，他現正被扣留調查。



一名女子在紅磡馬頭圍道21號對開遭巴士撞到，昏迷倒臥地上，多名熱心途人上前查看其傷勢。（紅磡黃埔街坊會fb/Mabel Yu）

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城巴回覆《香港01》查詢表示，今午約4時半，一輛非營運城巴依照交通燈號駛經馬頭圍道及民裕街交界時，一名女途人突然步出馬路，發生交通事故，該名傷者送院治理。城巴強調一直以嚴格標準招募及培訓車長，涉及事故的巴士按常規程序進行訓練用途，由一名資深車長指導另一名巴士車長駕駛，以熟悉該常規路線的路面狀況，城巴會全力配合警方調查。