賊黨疑串謀住客爆竊柴灣單位　偷逾百件手錶玉飾　警拘7男女起贓

有爆竊黨疑串謀住客犯案，爆鎖入屋掠財，警方調查兩日拘7人。警方於周四（6日）凌晨接獲一名柴灣盛泰道100號一私人住宅大廈住戶報案，指單位大門門鎖被撬毀，屋內有搜掠痕跡，共135隻手錶、一批玉石首飾、約3萬元的現金被偷走，失物總值約58萬元。警方接報後將7人拘捕及扣查，同時搗破兩個藏贓地點，起回全部失物。案件交由港島總區刑事部情報組以及重案組聯手繼續調查。



涉案失竊現金、手錶及現金 （陳浩然攝）

港島總區重案組第一隊署理總督察尤家齊交代案情時提及，經警方翻查大量閉路電視及情報分析，鎖定一個本地的爆竊團伙。案發當日，其中兩名主犯進入大廈並爆竊案發單位後，會合另外四名同伙，合力將偷回來的贓物藏匿在不同地方，意圖增加警方調查的難度。經調查後，警方相信另一名住在同一棟大廈的住戶亦牽涉案件。

其後警方在昨日（7日）搜集足夠證據後，分別於油尖旺區及東區拘捕了7名涉案人士，年齡介乎27歲至56歲，涉嫌爆竊及處理贓物罪。被捕人士分別報稱自己是裝修工人、清潔工、美容師以及無業。警方亦在行動中搗破團伙藏匿贓物的兩個地方，分別為住宅單位與酒店單位，起回全部失物，以及被捕人犯案時身穿的衣物。據了解，事件中最貴單隻手錶價值約4至5萬元，玉石則更貴，但現時無具體數字；警方相信已起回所有涉案贓物。

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港島總區重案組第一隊署理總督察尤家齊交代案情 （陳浩然攝）

最後警方呼籲，根據《盜竊罪條例》，爆竊為嚴重罪行，一經定罪最高可判處14年監禁；「處理贓物罪」亦同樣屬嚴重罪行，最高判刑與爆竊罪一致，呼籲市民切勿以身試法。另外，警方提醒接下來的暑假時分，屬旅遊旺季，市民緊記外遊前鎖緊門窗，不要將大量財物放在家中；警方亦提醒大廈保安員，要留意出入的可疑人士，如有懷疑，請立刻報警求助。