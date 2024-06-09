新翠邨奶牛貓爬晾衫架　救援期間掙扎逃離終就擒　愛協籲主人認領

大圍新翠邨一隻黑白唐貓（又稱「奶牛貓」），今早（9日）離家坐在高層住戶室外晾衫架上。愛護動物協會及消防到場誘捕，貓咪不斷掙扎並逃離，跳到5樓的晾衫架，最後在平台就擒。貓咪最後被愛協帶走，愛協呼籲主人前往愛協青衣中心認領，並提醒貓主安裝好窗網。



新翠邨奶牛貓爬晾衫架，救援期間掙扎逃離終就擒，愛協呼籲主人到青衣中心認領。（Ruby Li／天下貓貓一樣貓）

愛協：飼養貓隻必須安裝好窗網

今（9日）早9時許，警方接獲大圍新翠邨新儀樓一名住戶報案，指發現一隻貓咪出現在其露台位置，懷疑牠被困外牆，遂報案求助，並放置罐頭希望吸引貓咪入屋返回安全地方。報案人亦在網上群組發帖，拍下一隻黑白花色的「奶牛貓」在其窗外晾衫架，呼籲主人與其聯絡。消防人員及愛協人員接報到場，正拯救貓咪，最後成功將其救出，交由愛協帶走。

愛協回覆指，愛協督察今早接到消防處通報，指有貓隻被困於大廈外牆，即時前往現場進行拯救，到場時貓隻坐於室外晾衫架上。督察成功把繩索套於貓隻上，但貓隻掙扎並逃離，跳往5樓的晾衫架，其後至平台。最終愛協督察與消防人員於平台成功搜救貓隻。

貓隻為成年黑白唐貓，愛協呼籲主人前往愛協青衣中心認領。同時愛協提醒各貓主注意家居安全，飼養貓隻必須安裝好窗網，以防貓隻因好奇走出窗外，引起危險，甚至導致悲劇發生。

報案人放置罐頭希望吸引貓咪入屋返回安全地方。（Ruby Li／天下貓貓一樣貓群組）4

報案人亦在網上群組發帖，拍下一隻奶牛貓在其窗外，呼籲主人與其聯絡。（Ruby Li／天下貓貓一樣貓群組）

報案人亦在網上群組發帖，拍下一隻奶牛貓在其窗外，呼籲主人與其聯絡。（Ruby Li／天下貓貓一樣貓群組）

報案人亦在網上群組發帖，拍下一隻奶牛貓在其窗外，呼籲主人與其聯絡。（Ruby Li／天下貓貓一樣貓群組）